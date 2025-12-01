Saklandığı yeri gören ekipler şaşkına döndü! Sofra beziyle üstünü örtüp yakalanmamaya çalıştı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen firari hükümlü yakalama çalışmaları sonucunda, hakkında "yağma" suçundan 5 yıl 7 ay ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 6 ay olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K.'nın dayısının evinde gizlendiği tespit edildi. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonrası adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girilen evde firari hükümlü T.K.'yı saklandığı mutfak dolabında yakaladı. Gözaltına alınan T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.