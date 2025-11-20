Firari hükümlü baza içinde saklanırken böyle yakalandı

Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği "şafak" operasyonunda, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 aranan kişi yakalandı. Bir firari ise saklandığı bazanın içinde yakalandı. Yakalananlar arasında, 37 farklı dosyadan 34 yıl 7 ay 7 gün cezası bulunan K.S., "kasten yaralama" suçundan 15 yıl 4 ay 15 gün cezası olan A.E., iki farklı dosyadan toplam 12 yıl cezası bulunan M.Ş., "uyuşturucu" suçundan 11 yıl 9 ay 15 gün cezası bulunan O.Ö., "altsoya karşı eziyet" suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün cezası bulunan Afganistan uyruklu K.A. ve "hırsızlık" suçundan 10 yıl cezası ve 15 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan Y.K. gibi ağır suçlardan aranan hükümlüler yer aldı.