Gündem
 Selahattin Demirel

Yalova'da 3 polis şehit olmuştu! İstanbul'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 115 şüpheli hakkında karar çıktı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yalova’da 3 polisin şehit olduğu saldırıyı yapanlarla bağlantılı olan ve İstanbul’da yılbaşı günü saldırılar yapacakları bilgisi bulunan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 147 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 72 şüpheliden 67'si tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 22:43
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 22:46

Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu eve düzenlenen operasyonda 3 Özel Hareket Polisi'nin şehit olduğu olay sonrası yurt genelinde örgüte karşı operasyonlar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, M.Y. olduğu tespit edilen şüphelinin terör örgütü yanlısı olarak İstanbul’da faaliyet yürüttüğü, örgütün liderliğini yaparak illegal etkinlikler düzenlediği, illegal faaliyetler çerçevesinde örgüte taban kazanma amaçlı çalışmalar yaptığı, toplanan paraları örgüte, Suriye’de kendilerine karşıt terör örgütleri kontrolündeki kamplarda, sözde esir tutulan terör örgütü yanlılarına ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik eğitim yapmak amacıyla kullandığı öne sürülmüştü.

Yalova'da 3 polis şehit olmuştu! İstanbul'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 115 şüpheli hakkında karar çıktı

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Merkezi 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri şeklinde bilgileri bulunan illegal yapıya katılarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 32 şüpheli, Yalova’daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı ve İstanbul’da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 41 şüpheli, örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 13 şüpheli, sosyal medyada örgüt yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu ve Türkiye açısından tehdit oluşturan ’yabancı terörist savaşçı’ oldukları belirlenen 15 şüpheli ve haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli olmak üzere toplam 147 kişi gözaltına alınmıştı.

Yalova'da 3 polis şehit olmuştu! İstanbul'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 115 şüpheli hakkında karar çıktı

Şüphelilerden 32’si, "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" gerekçesiyle, geri gönderme merkezine götürülerek, sınır dışı edildi.

67 TUTUKLAMA

Emniyette işlemleri biten diğer 115 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık, ifadelerinin ardından 43 şüpheliyi adli kontrol şartı talebiyle, 72 şüpheliyi ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Mahkeme, 67 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken 5'ini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

