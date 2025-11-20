Menü Kapat
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Hırsızlık yapmadan duramıyor! Hırsızlıktan cezaevine girdi, firar edip 2 kez soygun yaptı

Adana'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden firar eden şüphelinin ilk işi yine hırsızlık oldu. Cezaevinden kaçan hırsız, farklı tarihlerde aynı şalgam firmasının bayisinden hırsızlık yapınca kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin ifadesi ise şaşkına çevirdi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 09:49
|
20.11.2025
20.11.2025
saat ikonu 09:51

'da suçundan cezaevine giren şüpheli etti. Şüphelinin firar edince ilk işli yine hırsızlık oldu. Hırsız, şalgam firması bayilerini gözüne kestirdi, farklı tarihlerde soygun yaptı. Şüphelinin yaptığı hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, iş yeri sorumlusu durumu polise bildirdi.

Hırsızlık yapmadan duramıyor! Hırsızlıktan cezaevine girdi, firar edip 2 kez soygun yaptı

FİRARİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan araştırmada, İ.K.’nin yalnızca bu iki olayı işlemediği, 14 Ekim’de oto elektrikçi R.E.’nin iş yerinden de hırsızlık yaptığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin daha önce hüküm giydiği hırsızlık suçundan tutuklanarak gönderildiği cezaevinden bir süre önce firar ettiği ortaya çıktı.

Hırsızlık yapmadan duramıyor! Hırsızlıktan cezaevine girdi, firar edip 2 kez soygun yaptı

"SAKLANACAK YER ARIYORDUM" SAVUNMASI

Adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri baskınla şüpheli İ.K.’yi saklandığı evde yakaladı. Evde yapılan aramada çalınan cep telefonu da ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi benim. İş yerlerine hırsızlık amacıyla girmedim. Saklanacak yer arıyordum ancak şeytana uyup, hırsızlık yaptım" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#adana
#hırsızlık
#cezaevi
#güvenlik kamerası
#firar
#Yaşam
