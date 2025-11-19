Mağazada gibi bakıp beğendiğini çaldı! Görüntüler hırsızlığın bu kadarına pes dedirtti

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi, camiye girer girmez ayakkabılığı adım adım incelemeye başladı. Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheli, gözüne kestirdiği ayakkabıyı alarak hızla camiden uzaklaştı. Şüphelinin ayakkabıyı çaldığı anlar, caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.