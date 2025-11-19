Çaldığı cüzdanı hiçbir şey olmamış gibi iade etti! İlginç anlar kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokakta elinde sandalye taşıyan bir kadının cebinden cüzdan düşmesi üzerine arkasından gelen bir şahıs, yere düşen cüzdanı alarak kaçtı. Şahıs, yaşanan olayın güvenlik kamera kayıtlarının sosyal medyada yayılması üzerine aldığı cüzdanı Fatih Mahallesi'nde muhtarlığa teslim etti. Muhtarlığın, mağdur kadına ulaşarak kaybettiği cüzdanını teslim ettiği öğrenildi.