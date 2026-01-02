Anadolu Efes Kızılyıldız maç sonucu kaç kaç? Parkede farklı mağlubiyet

Kategoriler
Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes ile Kızılyıldız kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi temsilcimiz 87-65 kaybetti ve 13. yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikayı 8-3 üstünlükle geçti ve çeyreği 21-14 önde tamamladı.
İlk yarı, misafir takımın 43-25 avantajıyla sona erdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Kızılyıldız, farkı 24 sayıya çıkardı.
Final periyoduna üstün giren Kızılyıldız, salondan 87-65 zaferle ayrıldı.
Geçen yıl Anadolu Efes forması giyen Jordan Nwora, eski takımına attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken bu performansıyla aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi.