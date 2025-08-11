İşçisini silahla vuran adamın savunması şoke etti

Adana'nın Seyhan ilçesine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin şantiyesinde meydana gelen olayda; şantiyede görevli amir Taner A. ile kanalizasyon işçisi Ahmet A. arasında tartışma çıktı.

BACAĞINDAN VURDU

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Taner A., ruhsatsız tabancayla Ahmet A.'yı ayağından vurdu. Yaralanan Ahmet A. hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

"BANA ÇALIŞANLARIN YANINDA HAKARET ETTİ, SİNİRLENİP VURDUM"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan şüpheli Taner A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Depodaki malzemeler nedeniyle aralarında tartışma çıktığı iddia edilen şüpheli amirin ifadesinde, "Bana çalışanların yanında hakaret etti, sinirlenip vurdum" dediği öğrenildi.