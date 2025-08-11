Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

İşçisini silahla vuran adamın savunması şoke etti

Adana'da belediye şantiyesinde çalışan görevli amir, işçisini bacağından vurdu. Tutuklanan Taner A.'nın emniyetteki ifadesi ise şoke etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 10:09

'nın Seyhan ilçesine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'nin şantiyesinde meydana gelen olayda; şantiyede görevli amir Taner A. ile kanalizasyon işçisi Ahmet A. arasında çıktı.

İşçisini silahla vuran adamın savunması şoke etti

BACAĞINDAN VURDU

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Taner A., ruhsatsız tabancayla Ahmet A.'yı ayağından vurdu. Yaralanan Ahmet A. hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

İşçisini silahla vuran adamın savunması şoke etti

"BANA ÇALIŞANLARIN YANINDA HAKARET ETTİ, SİNİRLENİP VURDUM"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan şüpheli Taner A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Depodaki malzemeler nedeniyle aralarında tartışma çıktığı iddia edilen şüpheli amirin ifadesinde, "Bana çalışanların yanında hakaret etti, sinirlenip vurdum" dediği öğrenildi.

