Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Üç kez yıldırım çarpan elektrikli otomobil sapasağlam kaldı

Çin'de, BYD Song Plus model elektrikli SUV'nin peş peşe üç kez yıldırım çarpması sonucu sürücü yara almadan kurtuldu. Araç da Faraday kafesi etkisiyle yıldırımın devasa elektrik akımını güvenli bir şekilde toprakladı ve sapasağlam kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 09:59

Çin'in kuzeydoğusundaki Huangshi'de kameralara yansıyan olağanüstü bir olay yaşandı. BYD Song Plus marka elektrikli bir SUV, düşük hızla ilerlerken saniyeler içinde üç kez yıldırımın hedefi oldu. Yakındaki araçların kameraları, yıldırımın araca peş peşe isabet ettiği anları net şekilde kaydetti.

Olay anında sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Aracını güvenli bir noktaya çekip hızla inen sürücü, dakikalar sonra geri döndüğünde beklenmedik bir tabloyla karşılaştı.

Üç kez yıldırım çarpan elektrikli otomobil sapasağlam kaldı

FARADAY KAFESİ HAYAT KURTARDI

Araçta yapılan kontrollerde elektrik motoru, batarya ve diğer sistemlerin sorunsuz çalıştığı görüldü. Servis incelemesinde herhangi bir kısa devre veya hasar tespit edilmedi.

Üç kez yıldırım çarpan elektrikli otomobil sapasağlam kaldı

Uzmanlara göre bu durumun sırrı, aracın gövdesinin "Faraday kafesi" etkisi oluşturması. Yıldırımın ürettiği devasa elektrik akımı, gövde üzerinden toprağa iletildi ve böylece hem yolcular hem de araçtaki elektronik sistemler korunmuş oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünya eğlencesinde Türk imzası! 5 yılda 223 milyon dolar ihracat
Dünyanın en büyük asma köprü projesine protesto
ETİKETLER
#byd
#elektrikli araç
#güvenlik
#yıldırım
#Faraday Kafesi
#Huangshi
#Faraday Kafesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.