Üç kez yıldırım çarpan elektrikli otomobil sapasağlam kaldı

Çin'in kuzeydoğusundaki Huangshi'de kameralara yansıyan olağanüstü bir olay yaşandı. BYD Song Plus marka elektrikli bir SUV, düşük hızla ilerlerken saniyeler içinde üç kez yıldırımın hedefi oldu. Yakındaki araçların kameraları, yıldırımın araca peş peşe isabet ettiği anları net şekilde kaydetti.

Olay anında sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Aracını güvenli bir noktaya çekip hızla inen sürücü, dakikalar sonra geri döndüğünde beklenmedik bir tabloyla karşılaştı.

FARADAY KAFESİ HAYAT KURTARDI

Araçta yapılan kontrollerde elektrik motoru, batarya ve diğer sistemlerin sorunsuz çalıştığı görüldü. Servis incelemesinde herhangi bir kısa devre veya hasar tespit edilmedi.

Uzmanlara göre bu durumun sırrı, aracın gövdesinin "Faraday kafesi" etkisi oluşturması. Yıldırımın ürettiği devasa elektrik akımı, gövde üzerinden toprağa iletildi ve böylece hem yolcular hem de araçtaki elektronik sistemler korunmuş oldu.