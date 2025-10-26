Kastamonu'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kategoriler
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu Çördük köyü mevkiinde yaşanan kazada Sinop istikametinde seyir halinde olan Enes Ş. yönetimindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Ömer A. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Yeter Şahin olay yerinde olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile araçlardaki Fadime A, Ramazan Ş. ve Rüzgar Efe Ş. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Yeter Şahin'in cenazesi morga götürüldü. Araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.