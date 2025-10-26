Muş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.