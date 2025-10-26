Menü Kapat
20°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Marmaris'te silahlı çatışma: Gözaltılar var!

Muğla'da aralarında husumet olduğu öğrenilen H.H.Ç. ile T.B. kardeşlerin karşılıklı olarak silah kullandığı çatışmada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kurşunlar üç araca isabet etti. Olay sonrası ruhsatsız tabancalarla birlikte 3 kişi gözaltına alındı...

Marmaris'te silahlı çatışma: Gözaltılar var!
Muğla'nın ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi gözaltına alındı. Yaralanma ya da can kaybı yaşanmayan olayda üç araç kurşunların isabeti oldu.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 14.30 sıralarında Çıldır Mahallesi 180 Sokak üzerinde silah seslerinin duyulması üzerine yapılan ihbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede,H.H.Ç. ile kardeş oldukları öğrenilen T.B. ve T.B. arasında karşılıklı olarak silahların kullanıldığı belirlendi.

Marmaris'te silahlı çatışma: Gözaltılar var!


Marmaris İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş büro amirliği ekiplerince yakalanarak emniyete götürülen T.B., H.H.Ç. ile aralarında önceden bulunduğunu, olay günü H.H.Ç.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Kardeşiyle birlikte motosikletle bölgeye gittiğini, H.H.Ç.'nin silahını çıkarıp ateş açması üzerine kardeşinin de karşılık verdiğini ifade etti.

Olay yeri incelemesinde 8 adet boş kovan tespit edildi. Ayrıca üç farklı araçta mermi izleri bulundu.
Çatışmanın ardından T.B., Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ruhsatsız tabancasını, bir şarjör ve 9 adet dolu fişekle birlikte teslim etti. H.H.Ç. ise olayda kullandığı tabancayı ikametinden polis ekipleri eşliğinde getirerek teslim etti.

Olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

