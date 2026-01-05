Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
 Fuat İğci

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı 2026 Ocak ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C (memur emeklisi) maaş zammı tablosu

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu saat 10.00’da açıkladı. Aralık ayı enflasyonu 0,89 oldu. 15 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaş zammı hesaplaması kalem kalem yapıldı. 6 aylık enflasyon doğrudan emekli maaşlarına etki edecek. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyonuna göre emekliler şimdiden %11.21 zam almayı garantiledi. Aralık ayı, enflasyonu da bu eklemeye dahil edilerek zamlı maaş hesaplamaları yapılacak. En düşük emekli maaşı son olarak Temmuz ayında yapılan zamla beraber 16 bin 881 liraya yükselmişti. 4A, 4B ve 4C emekli maaş hesaplaması yapıldı. Memur emeklilerine enflasyon farkının yanı sıra 8. Dönem Toplu Sözleşme zammı (%11 ) yansıtılacak. Peki 2026 Ocak’ta SSK ve Bağ-Kur maaşları ne kadar oldu? İşte, Emekli maaş zammı son dakika hesaplaması…

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı 2026 Ocak ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C (memur emeklisi) maaş zammı tablosu
Memur ve emekli maaşları yılda iki kez enflasyona göre artış gösteriyor. Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranları belli oluyor. Emekli ve memur maaş zammıyla birçok sosyal ödeme de değişecek. Dul ve yetim maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası, bedelli askerlik, SED yardımları artacak. Memur maaşlarıyla birlikte kamu kurumlarında çalışan öğretmen, doktor, bekçi, polis, hemşire ve diğer birçok kamu kurumu çalışanın maaşları zamlanacak. Asgari ücrete bu yıl yapılan artış %27 olurken memur ve emeklinin zam oranı, enflasyona göre bunun altında olacak. En düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine yaklaşması beklenirken zamlar kök maaşa yapıldığı için ek olarak yasal düzenleme gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarını zamlı olarak bu ay alabilecek. Peki Emekli maaşları 2026 Ocak’ta ne kadar zamlanacak? İşte, emekli zammı maaş tablosu 2026 Ocak…

2026 OCAK’TA EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaş zammı için beklenen gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00’da Aralık ayı enflasyonunu duyurdu. Aralık ayı enflasyonu 0,89 olurken yıllık olarak %30,89 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 12,19 oldu.

Memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak gerçekleşti. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18,6 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 12,19 oranında zam alacak. Memurlarda benzer şekilde yüzde 18,6 zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı 2026 Ocak ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C (memur emeklisi) maaş zammı tablosu

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA TABLOSU

En düşük emekli maaşı, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında yapılan zamla beraber 16 bin 881 liraya yükselmişti. Benzer şekilde en düşük memur emeklisi aylığı ise 19 bin 617 lira olarak ödeniyor. Memur emekli maaşlarına toplu sözleşmeye göre bin liralık seyyanen artış yapılacak. Beklentiye göre zamlı maaş hesaplamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

En düşük emekli maaşı (2025 Temmuz): 16 bin 881 lira

Zam beklentisi: %12,5

Maaşların artacağı tutar: 2 bin 110 bin lira

Yeni maaş hesaplaması: (2026 Ocak): 18 bin 991 lira

En düşük memur emeklisi maaşı: 19 bin 617 lira

Zam beklentisi (toplu sözleşmeyle) yüzde 18,5

Maaşların artacağı tutar: 3 bin 629 lira

Yeni maaş hesaplaması: 24 bin 246 (+bin lira seyyanen zam ile)

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı 2026 Ocak ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C (memur emeklisi) maaş zammı tablosu

OCAK YENİ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI LİSTESİ

Emekli maaşlarına beklentiye göre yüzde 12,5 oranında zam yapılacak. Ortalama 17 bin, 18 bin, 19 bin ve 20 bin emekli maaşı alanların zam hesaplamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ortalama 17 bin emekli aylığı alan SSK-Bağkur emeklisinin zam oranının yüzde 12,5 olması durumunda maaşı 2 bin 125 lira artacak ve 19 bin 125 liraya ulaşacak.

17 bin 500 lira emekli maaşı alan emeklinin zam oranı yüzde 12,5 olması durumunda maaşı 2 bin 187 lira artacak ve 19 bin 687 liraya yükselecek.

18 bin lira emekli maaşı alana beklentiye (%12,5) göre zam yapılması halinde maaşı 2 bin 250 lira artacak ve 20 bin 250 lira olacak.

18 bin 500 lira alanın yeni maaşı beklentiye göre 2 bin 312 lira yükselecek ve 20 bin 812 lira olacak.

19 bin lira emeklinin maaşı %12,5 seviyesinde zamlanması durumunda 2 bin 375 lira yükselecek ve 21 bin 375 liraya ulaşacak.

19 bin 500 lira emekliye beklentiye göre artış yapıldığı halde maaşı 2 bin 437 lira artacak, 20 bin lira emekli maaşı alanın ise 2 bin 500 lira yükselecek ve 22 bin 500 lira olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı 2026 Ocak ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C (memur emeklisi) maaş zammı tablosu

EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, programa göre 5 Ocak Pazartesi günü saat düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Emekli zammına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirme yapması bekleniyor. Seyyanen veya refah payına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine bin liralık ek artış gerçekleştirilecek.

SOSYAL YARDIMLAR DEĞİŞECEK

Memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanan birçok ödeme memur maaşıyla birlikte değişecek. 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası, dul ve yetim maaşı, bedelli askerlik, SED ödemeleri Ocak ayından itibaren zamlı olarak yatırılacak.

KAMUDA MAAŞLAR ARTIYOR

En düşük memur maaşı, Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 50 bin seviyesine yaklaşırken kamu kurumlarındaki memurların da maaşı Ocak ayından itibaren zamlı yatacak. Memurlara toplu sözleşmeyle birlikte %18,5 zam yapılması öngörülüyor. Memur olarak görev yapan öğretmen, doktor, polis, hemşire, avukat, mühendis maaşları da bugün belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı 2026 Ocak ne kadar oldu? 4A, 4B, 4C (memur emeklisi) maaş zammı tablosu
