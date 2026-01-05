Unvanlara göre zamlı memur maaşı tablosu 2026 Ocak: Öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları ne kadar oldu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Memurlar, 2026 yılının ilk altı ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 11 zam alacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara da benzer şekilde bin liralık ek artış uygulanacak. Aralık ayı enflasyonu açıklanmadan memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 5,91 olmuştu. Bu orana yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinden memurlar şimdiden yüzde 17,56 zammı garantilemişti. Memurların alacağı zam oranı Aralık ayı enflasyonuyla açıklandı. Memur maaşlarına yüzde 18.6 zam yapılacak. Zamlı öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları hesaplandı. . 5/1 seviyesindeki hemşire mevcut olarak 61 bin lira alırken 1/4 öğretmen maaşı ise 61 bin lirayı geçiyor. Benzer şekilde 8/1 polis memuru maaşı ise 68 bin 84 lira. Peki 2026 Ocak’ta öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları 2026 ne kadar oldu? İşte, memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…
Memur maaşlarına yapılacak zam oranı son dakika belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Memur ve memur emeklilerine yüzde 18.6 zam yapılacak. Mevcut maaşlara göre hazırlanan tablo şu şekilde;
,
Şube Müdürü
Temmuz–Aralık: 76.659 TL
Yeni Ocak–Haziran: 90.918 TL
Artış: 14.259 TL
Memur
Temmuz–Aralık: 52.617 TL
Yeni Ocak–Haziran: 62.404 TL
Artış: 9.787 TL
Uzman Öğretmen
Temmuz–Aralık: 67.766 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.370 TL
Artış: 12.604 TL
Öğretmen
Temmuz–Aralık: 61.146 TL
Yeni Ocak–Haziran: 72.519 TL
Artış: 11.373 TL
Başkomiser
Temmuz–Aralık: 74.490 TL
Yeni Ocak–Haziran: 88.345 TL
Artış: 13.855 TL
Polis Memuru
Temmuz–Aralık: 68.084 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.748 TL
Artış: 12.664 TL
Uzman Doktor
Temmuz–Aralık: 126.119 TL
Yeni Ocak–Haziran: 149.577 TL
Artış: 23.458 TL
Hemşire
Temmuz–Aralık: 61.759 TL
Yeni Ocak–Haziran: 73.246 TL
Artış: 11.487 TL
Mühendis
Temmuz–Aralık: 78.200 TL
Yeni Ocak–Haziran: 92.745 TL
Artış: 14.545 TL
Teknisyen
Temmuz–Aralık: 54.547 TL
Yeni Ocak–Haziran: 64.693 TL
Artış: 10.146 TL
Profesör
Temmuz–Aralık: 111.348 TL
Yeni Ocak–Haziran: 132.059 TL
Artış: 20.711 TL
Araştırma Görevlisi
Temmuz–Aralık: 73.792 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.517 TL
Artış: 13.725 TL
Vaiz
Temmuz–Aralık: 63.916 TL
Yeni Ocak–Haziran: 75.804 TL
Artış: 11.888 TL
Avukat
Temmuz–Aralık: 73.515 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.189 TL
Artış: 13.674 TL
Bekçi
Temmuz–Aralık: 56.120 TL
Yeni Ocak–Haziran: 66.558 TL
Artış: 10.438 TL
Zabıta
Temmuz–Aralık: 50.502 TL
Yeni Ocak–Haziran: 59.895 TL
Artış: 9.393 TL
Memur maaşı ödemeleriyle birçok kalem ödeme de artacak. Memurların alacağı kesin zam oranları 5 Ocak Pazartesi saat 10:00’da belli olacak. Memur maaşı katsayı oranına göre değişecek ödemeler şu şekilde;
BEDELLİ ASKERLİK
EVDE BAKIM MAAŞI
ENGELLİ MAAŞI
SED ÖDEMELERİ
65 YAŞ MAAŞI
2025 yılında 22 bin 104 lira olarak ödenen asgari ücret zammı, Aralık ayında belli oldu. Asgari ücret %27 zamlanarak 28 bin 75 lira oldu.
Asgari ücret brüt olarak 33 bin 30 lira seviyesine yükselirken, geçtiğimiz yıl bin lira olarak verilen işveren desteği yeni yılla birlikte 1.270 TL olacak.
Merkez Bankası son açıkladığı enflasyon raporunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2025 yıl sonunda yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında; 2026 yıl sonunda ise yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında gerçekleşeceği tahmin etmişti.