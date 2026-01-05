Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Unvanlara göre zamlı memur maaşı tablosu 2026 Ocak: Öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları ne kadar oldu?

Memurların alacağı zam oranları kalem kalem hesaplandı. TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyururken memurların alacağı zam oranı yüzde 18.6 oldu. Kamu kurumu çalışanlarının maaşları derece ve ek ödemelere göre değişiklik gösteriyor. Memur maaşları görev unvanı, derece ve kademe bilgisi, hizmet süresi ve sahip olunan ek göstergeler dikkate alınarak hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira seviyesine yükseldi. Zamlı öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşı hesaplamaları yapıldı. Peki 2026 Ocak’ta memur maaş zammı 2026 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, zamlı memur maaşı tablosu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Unvanlara göre zamlı memur maaşı tablosu 2026 Ocak: Öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları ne kadar oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.01.2026
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
05.01.2026
saat ikonu 10:51

Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Memurlar, 2026 yılının ilk altı ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 11 zam alacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara da benzer şekilde bin liralık ek artış uygulanacak. Aralık ayı enflasyonu açıklanmadan memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 5,91 olmuştu. Bu orana yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinden memurlar şimdiden yüzde 17,56 zammı garantilemişti. Memurların alacağı zam oranı Aralık ayı enflasyonuyla açıklandı. Memur maaşlarına yüzde 18.6 zam yapılacak. Zamlı öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları hesaplandı. . 5/1 seviyesindeki hemşire mevcut olarak 61 bin lira alırken 1/4 öğretmen maaşı ise 61 bin lirayı geçiyor. Benzer şekilde 8/1 polis memuru maaşı ise 68 bin 84 lira. Peki 2026 Ocak’ta öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları 2026 ne kadar oldu? İşte, memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…

UNVANLARA GÖRE MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026 TABLOSU

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı son dakika belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Memur ve memur emeklilerine yüzde 18.6 zam yapılacak. Mevcut maaşlara göre hazırlanan tablo şu şekilde;

,

Unvanlara göre zamlı memur maaşı tablosu 2026 Ocak: Öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları ne kadar oldu?

Şube Müdürü
Temmuz–Aralık: 76.659 TL
Yeni Ocak–Haziran: 90.918 TL
Artış: 14.259 TL

Memur
Temmuz–Aralık: 52.617 TL
Yeni Ocak–Haziran: 62.404 TL
Artış: 9.787 TL

Uzman Öğretmen
Temmuz–Aralık: 67.766 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.370 TL
Artış: 12.604 TL

Öğretmen
Temmuz–Aralık: 61.146 TL
Yeni Ocak–Haziran: 72.519 TL
Artış: 11.373 TL

Başkomiser
Temmuz–Aralık: 74.490 TL
Yeni Ocak–Haziran: 88.345 TL
Artış: 13.855 TL

Polis Memuru
Temmuz–Aralık: 68.084 TL
Yeni Ocak–Haziran: 80.748 TL
Artış: 12.664 TL

Uzman Doktor
Temmuz–Aralık: 126.119 TL
Yeni Ocak–Haziran: 149.577 TL
Artış: 23.458 TL

Hemşire
Temmuz–Aralık: 61.759 TL
Yeni Ocak–Haziran: 73.246 TL
Artış: 11.487 TL

Mühendis
Temmuz–Aralık: 78.200 TL
Yeni Ocak–Haziran: 92.745 TL
Artış: 14.545 TL

Teknisyen
Temmuz–Aralık: 54.547 TL
Yeni Ocak–Haziran: 64.693 TL
Artış: 10.146 TL

Profesör
Temmuz–Aralık: 111.348 TL
Yeni Ocak–Haziran: 132.059 TL
Artış: 20.711 TL

Araştırma Görevlisi
Temmuz–Aralık: 73.792 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.517 TL
Artış: 13.725 TL

Vaiz
Temmuz–Aralık: 63.916 TL
Yeni Ocak–Haziran: 75.804 TL
Artış: 11.888 TL

Avukat
Temmuz–Aralık: 73.515 TL
Yeni Ocak–Haziran: 87.189 TL
Artış: 13.674 TL

Bekçi
Temmuz–Aralık: 56.120 TL
Yeni Ocak–Haziran: 66.558 TL
Artış: 10.438 TL

Zabıta
Temmuz–Aralık: 50.502 TL
Yeni Ocak–Haziran: 59.895 TL
Artış: 9.393 TL

SOSYAL ÖDEMELER DEĞİŞECEK

Memur maaşı ödemeleriyle birçok kalem ödeme de artacak. Memurların alacağı kesin zam oranları 5 Ocak Pazartesi saat 10:00’da belli olacak. Memur maaşı katsayı oranına göre değişecek ödemeler şu şekilde;

BEDELLİ ASKERLİK

EVDE BAKIM MAAŞI

ENGELLİ MAAŞI

SED ÖDEMELERİ

65 YAŞ MAAŞI

Unvanlara göre zamlı memur maaşı tablosu 2026 Ocak: Öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET %27 ZAMLANDI

2025 yılında 22 bin 104 lira olarak ödenen asgari ücret zammı, Aralık ayında belli oldu. Asgari ücret %27 zamlanarak 28 bin 75 lira oldu.

Asgari ücret brüt olarak 33 bin 30 lira seviyesine yükselirken, geçtiğimiz yıl bin lira olarak verilen işveren desteği yeni yılla birlikte 1.270 TL olacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ YAPTI

Merkez Bankası son açıkladığı enflasyon raporunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2025 yıl sonunda yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında; 2026 yıl sonunda ise yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında gerçekleşeceği tahmin etmişti.


Unvanlara göre zamlı memur maaşı tablosu 2026 Ocak: Öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları ne kadar oldu?
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.