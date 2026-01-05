Unvanlara göre zamlı memur maaşı tablosu 2026 Ocak: Öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları ne kadar oldu?

Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Memurlar, 2026 yılının ilk altı ayında toplu sözleşmeye göre yüzde 11 zam alacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara da benzer şekilde bin liralık ek artış uygulanacak. Aralık ayı enflasyonu açıklanmadan memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 5,91 olmuştu. Bu orana yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinden memurlar şimdiden yüzde 17,56 zammı garantilemişti. Memurların alacağı zam oranı Aralık ayı enflasyonuyla açıklandı. Memur maaşlarına yüzde 18.6 zam yapılacak. Zamlı öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları hesaplandı. . 5/1 seviyesindeki hemşire mevcut olarak 61 bin lira alırken 1/4 öğretmen maaşı ise 61 bin lirayı geçiyor. Benzer şekilde 8/1 polis memuru maaşı ise 68 bin 84 lira. Peki 2026 Ocak’ta öğretmen, polis, hemşire, zabıta ve bekçi maaşları 2026 ne kadar oldu? İşte, memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…

UNVANLARA GÖRE MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026 TABLOSU

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı son dakika belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Memur ve memur emeklilerine yüzde 18.6 zam yapılacak. Mevcut maaşlara göre hazırlanan tablo şu şekilde;

Şube Müdürü

Temmuz–Aralık: 76.659 TL

Yeni Ocak–Haziran: 90.918 TL

Artış: 14.259 TL

Memur

Temmuz–Aralık: 52.617 TL

Yeni Ocak–Haziran: 62.404 TL

Artış: 9.787 TL

Uzman Öğretmen

Temmuz–Aralık: 67.766 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.370 TL

Artış: 12.604 TL

Öğretmen

Temmuz–Aralık: 61.146 TL

Yeni Ocak–Haziran: 72.519 TL

Artış: 11.373 TL

Başkomiser

Temmuz–Aralık: 74.490 TL

Yeni Ocak–Haziran: 88.345 TL

Artış: 13.855 TL

Polis Memuru

Temmuz–Aralık: 68.084 TL

Yeni Ocak–Haziran: 80.748 TL

Artış: 12.664 TL

Uzman Doktor

Temmuz–Aralık: 126.119 TL

Yeni Ocak–Haziran: 149.577 TL

Artış: 23.458 TL

Hemşire

Temmuz–Aralık: 61.759 TL

Yeni Ocak–Haziran: 73.246 TL

Artış: 11.487 TL

Mühendis

Temmuz–Aralık: 78.200 TL

Yeni Ocak–Haziran: 92.745 TL

Artış: 14.545 TL

Teknisyen

Temmuz–Aralık: 54.547 TL

Yeni Ocak–Haziran: 64.693 TL

Artış: 10.146 TL

Profesör

Temmuz–Aralık: 111.348 TL

Yeni Ocak–Haziran: 132.059 TL

Artış: 20.711 TL

Araştırma Görevlisi

Temmuz–Aralık: 73.792 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.517 TL

Artış: 13.725 TL

Vaiz

Temmuz–Aralık: 63.916 TL

Yeni Ocak–Haziran: 75.804 TL

Artış: 11.888 TL

Avukat

Temmuz–Aralık: 73.515 TL

Yeni Ocak–Haziran: 87.189 TL

Artış: 13.674 TL

Bekçi

Temmuz–Aralık: 56.120 TL

Yeni Ocak–Haziran: 66.558 TL

Artış: 10.438 TL

Zabıta

Temmuz–Aralık: 50.502 TL

Yeni Ocak–Haziran: 59.895 TL

Artış: 9.393 TL

SOSYAL ÖDEMELER DEĞİŞECEK

Memur maaşı ödemeleriyle birçok kalem ödeme de artacak. Memurların alacağı kesin zam oranları 5 Ocak Pazartesi saat 10:00’da belli olacak. Memur maaşı katsayı oranına göre değişecek ödemeler şu şekilde;

BEDELLİ ASKERLİK

EVDE BAKIM MAAŞI

ENGELLİ MAAŞI

SED ÖDEMELERİ

65 YAŞ MAAŞI

ASGARİ ÜCRET %27 ZAMLANDI

2025 yılında 22 bin 104 lira olarak ödenen asgari ücret zammı, Aralık ayında belli oldu. Asgari ücret %27 zamlanarak 28 bin 75 lira oldu.

Asgari ücret brüt olarak 33 bin 30 lira seviyesine yükselirken, geçtiğimiz yıl bin lira olarak verilen işveren desteği yeni yılla birlikte 1.270 TL olacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ YAPTI

Merkez Bankası son açıkladığı enflasyon raporunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2025 yıl sonunda yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında; 2026 yıl sonunda ise yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında gerçekleşeceği tahmin etmişti.



