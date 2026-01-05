Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yatırımcılar Venezuela’yı pas geçti, küresel piyasalarda ralli sürüyor

Ocak 05, 2026 09:51
1
Yatırımcılar Venezuela’yı pas geçti, küresel piyasalarda ralli sürüyor

Teknoloji hisseleri öncülüğünde küresel borsalarda yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Venezuela’daki gelişmeler emtia piyasalarını sarsarken, yatırımcılar risk iştahını koruyor.

Küresel piyasalarda hava net: Yükseliş sürüyor. Yatırımcıların teknoloji hisselerine ilgisi artarken, Asya borsaları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Özellikle yapay zekâ ile bağlantılı şirketlerde geçen yıl başlayan ralli bu yıl da devam ediyor.

MSCI’ın Asya bölgesi için hesapladığı endeks yüzde 1,7’ye varan artış gösterdi. Çip üreticileri bu yükselişte başı çekti. Samsung Electronics ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. hisseleri günün kazananları arasında yer aldı. Gelişmekte olan piyasaları izleyen endeks de rekor seviyeye ulaştı. ABD ve Avrupa hisse senedi endeks vadeli işlemleri yükselişini sürdürürken, kripto para piyasasında ise en güçlü kazanç Bitcoin’den geldi.

2
Yatırımcılar Venezuela’yı pas geçti, küresel piyasalarda ralli sürüyor

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT TEPKİ

Jeopolitik cephede ise farklı bir tablo var. ABD’nin hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu devirmeye yönelik hamlesi, emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.

Gümüş fiyatları yüzde 4,8’e varan artış gösterirken, altın yüzde 2’ye yakın yükselişle ons başına 4.400 doların üzerine çıktı. Bakırda da dikkat çekici bir hareket var. Arzın daralacağı yönündeki spekülasyonlar, bakır fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru taşıyor.

3
Yatırımcılar Venezuela’yı pas geçti, küresel piyasalarda ralli sürüyor

RİSK İŞTAHI ŞİMDİLİK GÜÇLÜ

Asya piyasalarındaki iyimserlik tesadüf değil. Bölge borsaları, teknolojiye yönelik yoğun kurumsal yatırımların şirket kârlılıklarını destekleyeceği beklentisiyle 2012’den bu yana yılın en güçlü başlangıcını yaptı. Açıkçası yatırımcılar, jeopolitik risklerin küresel hisse senetlerinde sekiz yılın en güçlü yıllık yükselişini sınırlayabileceği endişesini şimdilik ikinci plana atmış görünüyor.

4
Yatırımcılar Venezuela’yı pas geçti, küresel piyasalarda ralli sürüyor

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

Piyasanın diğer köşelerinde daha sakin ama önemli sinyaller var. Bloomberg dolar endeksine göre dolar yüzde 0,2 yükseldi. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi ise bir baz puan gerileyerek yüzde 4,18’e indi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.