Yatırımcılar Venezuela’yı pas geçti, küresel piyasalarda ralli sürüyor

Teknoloji hisseleri öncülüğünde küresel borsalarda yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Venezuela’daki gelişmeler emtia piyasalarını sarsarken, yatırımcılar risk iştahını koruyor.

Küresel piyasalarda hava net: Yükseliş sürüyor. Yatırımcıların teknoloji hisselerine ilgisi artarken, Asya borsaları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Özellikle yapay zekâ ile bağlantılı şirketlerde geçen yıl başlayan ralli bu yıl da devam ediyor.

MSCI’ın Asya bölgesi için hesapladığı endeks yüzde 1,7’ye varan artış gösterdi. Çip üreticileri bu yükselişte başı çekti. Samsung Electronics ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. hisseleri günün kazananları arasında yer aldı. Gelişmekte olan piyasaları izleyen endeks de rekor seviyeye ulaştı. ABD ve Avrupa hisse senedi endeks vadeli işlemleri yükselişini sürdürürken, kripto para piyasasında ise en güçlü kazanç Bitcoin’den geldi.