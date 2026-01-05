Yatırımcılar Venezuela’yı pas geçti, küresel piyasalarda ralli sürüyor

Kategoriler
İstanbul
Teknoloji hisseleri öncülüğünde küresel borsalarda yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Venezuela’daki gelişmeler emtia piyasalarını sarsarken, yatırımcılar risk iştahını koruyor.
Küresel piyasalarda hava net: Yükseliş sürüyor. Yatırımcıların teknoloji hisselerine ilgisi artarken, Asya borsaları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Özellikle yapay zekâ ile bağlantılı şirketlerde geçen yıl başlayan ralli bu yıl da devam ediyor.
MSCI’ın Asya bölgesi için hesapladığı endeks yüzde 1,7’ye varan artış gösterdi. Çip üreticileri bu yükselişte başı çekti. Samsung Electronics ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. hisseleri günün kazananları arasında yer aldı. Gelişmekte olan piyasaları izleyen endeks de rekor seviyeye ulaştı. ABD ve Avrupa hisse senedi endeks vadeli işlemleri yükselişini sürdürürken, kripto para piyasasında ise en güçlü kazanç Bitcoin’den geldi.
Jeopolitik cephede ise farklı bir tablo var. ABD’nin hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu devirmeye yönelik hamlesi, emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.
Gümüş fiyatları yüzde 4,8’e varan artış gösterirken, altın yüzde 2’ye yakın yükselişle ons başına 4.400 doların üzerine çıktı. Bakırda da dikkat çekici bir hareket var. Arzın daralacağı yönündeki spekülasyonlar, bakır fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru taşıyor.
Asya piyasalarındaki iyimserlik tesadüf değil. Bölge borsaları, teknolojiye yönelik yoğun kurumsal yatırımların şirket kârlılıklarını destekleyeceği beklentisiyle 2012’den bu yana yılın en güçlü başlangıcını yaptı. Açıkçası yatırımcılar, jeopolitik risklerin küresel hisse senetlerinde sekiz yılın en güçlü yıllık yükselişini sınırlayabileceği endişesini şimdilik ikinci plana atmış görünüyor.
Piyasanın diğer köşelerinde daha sakin ama önemli sinyaller var. Bloomberg dolar endeksine göre dolar yüzde 0,2 yükseldi. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizi ise bir baz puan gerileyerek yüzde 4,18’e indi.