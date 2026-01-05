5 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintileri || Kent genelinde 11 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

5 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintileri duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Kent genelinde bugün bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 11 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı mahallelerde kesintiler kısa süreli olurken, Bahçelievler ilçesinin bazı mahallelerinde elektrikler tam 10 saat gelmeyecek. İşte ayrıntılar…