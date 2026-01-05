İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

ARAÇLAR YAVAŞ YAVAŞ İLERLİYOR

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun Edirne ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğu, yer yer etkili oluyor. TEM Otoyolu Avcılar mevkisi Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar ve Küçükçekmece'de, Edirne istikametinde de Beylikdüzü mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor. Kara yolunda Mecidiyeköy mevkisinde ise her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 65'E KADAR ÇIKTI

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu, yüzde 65'e kadar yükseldi. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 58'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye kadar ulaştı.