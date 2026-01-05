Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit

Son dakika haberi: İstanbul'da haftanın il gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'ndaki verilere göre; kent genelinde trafik yoğnuluğu yüzde 65'e kadar yükseldi.

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit
İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit

ARAÇLAR YAVAŞ YAVAŞ İLERLİYOR

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun Edirne ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğu, yer yer etkili oluyor. TEM Otoyolu Avcılar mevkisi Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar ve Küçükçekmece'de, Edirne istikametinde de Beylikdüzü mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor. Kara yolunda Mecidiyeköy mevkisinde ise her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik kilit

YOĞUNLUK YÜZDE 65'E KADAR ÇIKTI

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu, yüzde 65'e kadar yükseldi. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 58'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye kadar ulaştı.

#Yaşam
