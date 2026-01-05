Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'Serdar Bilgili gözaltında alındı' iddialarına jet hızında açıklama!

Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'nin Dış hatlar terminalinde gözaltına alındığı iddia edilmişti. Bilgili Holding açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

'Serdar Bilgili gözaltında alındı' iddialarına jet hızında açıklama!
05.01.2026
05.01.2026
saat ikonu 09:25

Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili'nin, ABD'den Türkiye'ye dönüşte dış hatlar terminalinde gözaltına alındığı iddia edilmişti. İddiaların ardından Bilgili Holding'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Bilgili Holding, iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili hakkında bazı mecralarda yer alan gerçek dışı haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Bugün gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu haberler hiçbir somut bilgiye dayanmamakta, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Paylaşılan içeriklerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve haberleştirenler hakkında yasal çerçevede gerekli adımlar atılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

#Gündem
