Hemen mutfağınızda var mı bakın! Ayakkabıya iki damla damlatan karda buzda kaymıyor

Yeni yıl ile birlikte kar ve soğuk hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Kar ve buzda kayarak düşmek ise milyonlarca kişinin korkulu rüyası haline geldi. Bu havalarda evinden çıkmak zorunda olanlar kaygılanırken, aslında her evde bulunan bir malzeme ile karda ve buzda kaymanın, haliyle de can açıtı düşmelerin önüne geçmek çok basit…
Karda kayıp düşme sonucunda her yıl binlerce kişi yaralanıyor, daha kötü senaryolarda ise düşme sonucu oluşan kırıklar yıllar boyunca kişinin hayatını etkiliyor. Oysaki uzmanlar her evde bulunan bir malzemenin sadece iki damla kullanılmasıyla ayakkabıların uzun süre kaymayacağını belirtiyor.
Ayakkabının karda ve buzda kaymasını etkileyen o mucizevi malzeme hemen her evde bulunan beyaz üzüm veya elma sirkesi. Ancak bu sirkelerin yüzde 9 asit oranına sahip olması gerekiyor. Turşudan salataya, çorbadan aperatiflere pek çok alanda kullandığımız sirke, aynı zamanda ayakkabının tabanının dokusunu mikroskobik seviyede değiştirme özelliğine sahip.
Ayakkabının tabanına damlatılan sirke hem fabrikasyon pürüzsüzlüğü hem de kayganlığa yol açacak kir tabakasını gayet nazik bir şekilde temizler. Böylelikle ayakkabı buz ve sıkışmış kar üzerinde daha güçlü bir tutuş performansı gösterir.
Ayakkabının kaygan zeminlerde bile daha sağlam basmasını sağlayacak uygulama için sadece yüzde 9 asit oranına sahip sirke gerek. Bir de uygulamak için pamuk yeterli olacaktır.
Ayakkabının tabanını temizleyin ve kurutun. Ardından bir pamuk veya makyaj temizleme pedine 2-3 damla sirke damlatın.
Sirkeli pamuk ile özellikle ayakkabının topuk ve burun kısımlarına odaklanarak silin.
Silme işlemi tamamlandıktan sonra ayakkabıyı 2-3 dakika kurumaya bırakın.
Ayakkabı tabanına sürülen sirke normal zeminlerde yapışkan bir etki bırakmaz, iç mekanlarda iz görülmez. Ancak karlı ve buzlu ortamlarda etkisi oldukça rahat hissedilir. Üstelik uzmanlar bu uygulamanın her gün tekrarlanmasına gerek olmadığını ve haftada bir uygulamanın yeterli olacağını belirtiyor.
Ayakkabıların kaymasını önleyecek sirkenin yüzde 9 asitlik oranına sahip sofra sirkesi olması uygulama açısından oldukça önemli. Zira çok daha yüksek bir asiditeye sahip sirkeler ve farklı kimyasallar ayakkabının tabanına zarar verebilir.