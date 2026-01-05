Hemen mutfağınızda var mı bakın! Ayakkabıya iki damla damlatan karda buzda kaymıyor

AYAKKABIYA İKİ DAMLA DAMLATAN KARDA BUZDA KAYMIYOR

Ayakkabının karda ve buzda kaymasını etkileyen o mucizevi malzeme hemen her evde bulunan beyaz üzüm veya elma sirkesi. Ancak bu sirkelerin yüzde 9 asit oranına sahip olması gerekiyor. Turşudan salataya, çorbadan aperatiflere pek çok alanda kullandığımız sirke, aynı zamanda ayakkabının tabanının dokusunu mikroskobik seviyede değiştirme özelliğine sahip.

Ayakkabının tabanına damlatılan sirke hem fabrikasyon pürüzsüzlüğü hem de kayganlığa yol açacak kir tabakasını gayet nazik bir şekilde temizler. Böylelikle ayakkabı buz ve sıkışmış kar üzerinde daha güçlü bir tutuş performansı gösterir.