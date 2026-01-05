Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Hemen mutfağınızda var mı bakın! Ayakkabıya iki damla damlatan karda buzda kaymıyor

Ocak 05, 2026 09:37
1
Hemen mutfağınızda var mı bakın! Ayakkabıya iki damla damlatan karda buzda kaymıyor

Yeni yıl ile birlikte kar ve soğuk hava yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Kar ve buzda kayarak düşmek ise milyonlarca kişinin korkulu rüyası haline geldi. Bu havalarda evinden çıkmak zorunda olanlar kaygılanırken, aslında her evde bulunan bir malzeme ile karda ve buzda kaymanın, haliyle de can açıtı düşmelerin önüne geçmek çok basit…

2
karda ayakkabı

Karda kayıp düşme sonucunda her yıl binlerce kişi yaralanıyor, daha kötü senaryolarda ise düşme sonucu oluşan kırıklar yıllar boyunca kişinin hayatını etkiliyor. Oysaki uzmanlar her evde bulunan bir malzemenin sadece iki damla kullanılmasıyla ayakkabıların uzun süre kaymayacağını belirtiyor.

3
beyaz sirke

AYAKKABIYA İKİ DAMLA DAMLATAN KARDA BUZDA KAYMIYOR

Ayakkabının karda ve buzda kaymasını etkileyen o mucizevi malzeme hemen her evde bulunan beyaz üzüm veya elma sirkesi. Ancak bu sirkelerin yüzde 9 asit oranına sahip olması gerekiyor. Turşudan salataya, çorbadan aperatiflere pek çok alanda kullandığımız sirke, aynı zamanda ayakkabının tabanının dokusunu mikroskobik seviyede değiştirme özelliğine sahip.

Ayakkabının tabanına damlatılan sirke hem fabrikasyon pürüzsüzlüğü hem de kayganlığa yol açacak kir tabakasını gayet nazik bir şekilde temizler. Böylelikle ayakkabı buz ve sıkışmış kar üzerinde daha güçlü bir tutuş performansı gösterir.

4
karda bot

NASIL UYGULANIYOR?

Ayakkabının kaygan zeminlerde bile daha sağlam basmasını sağlayacak uygulama için sadece yüzde 9 asit oranına sahip sirke gerek. Bir de uygulamak için pamuk yeterli olacaktır.

Ayakkabının tabanını temizleyin ve kurutun. Ardından bir pamuk veya makyaj temizleme pedine 2-3 damla sirke damlatın.

Sirkeli pamuk ile özellikle ayakkabının topuk ve burun kısımlarına odaklanarak silin.  

Silme işlemi tamamlandıktan sonra ayakkabıyı 2-3 dakika kurumaya bırakın.

5
karda ayak izi

HER GÜN UYGULAMAYA GEREK YOK

Ayakkabı tabanına sürülen sirke normal zeminlerde yapışkan bir etki bırakmaz, iç mekanlarda iz görülmez. Ancak karlı ve buzlu ortamlarda etkisi oldukça rahat hissedilir. Üstelik uzmanlar bu uygulamanın her gün tekrarlanmasına gerek olmadığını ve haftada bir uygulamanın yeterli olacağını belirtiyor.

6
karlı bot

SİRKENİN ASİT ORANI ÖNEMLİ

Ayakkabıların kaymasını önleyecek sirkenin yüzde 9 asitlik oranına sahip sofra sirkesi olması uygulama açısından oldukça önemli. Zira çok daha yüksek bir asiditeye sahip sirkeler ve farklı kimyasallar ayakkabının tabanına zarar verebilir.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.