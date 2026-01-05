Elektrikli Volkswagen ID. Polo'nun yeni fotoğrafları yayınlandı: Fiziksel tuşlar geri dönüyor

Alman otomobil devi Volkswagen, elektrikli araçlarında uzun süredir eleştirilen dokunmatik kontrol ısrarından vazgeçti. Şirketin strateji değişikliğindeki en somut adımı temsil eden yeni ID. Polo modeli, nisan ayında Avrupa pazarında satışa sunulacak. Modelin iç mekan fotoğrafları yayınlandı ve fiyatı da belli oldu.

Almanya merkezli üretici, yakın gelecekte piyasaya süreceği araçlar arasında belki de en önemlisi olarak gördüğü ID. Polo ile Çinli rakiplerinin büyüyen tehdidine karşı durmayı hedefliyor. Firma, uygun fiyatlı bir elektrikli araç tasarlamak için büyük çaba sarf ederken, aynı zamanda "Made in Europe" (Avrupa Malı) etiketiyle de tüketicinin güvenini kazanmak istiyor.

VOLKSWAGEN ID. POLO İÇ MEKAN TASARIMI YAYINLANDI

Volkswagen, yeni ID. Polo'nun iç mekan tasarımını gün yüzüne çıkardı ve paylaşılan görsellerde incelenecek pek çok detay bulunuyor.

Öncelikle ekranlardan bahsetmek gerekirse, direksiyonun hemen arkasında 10.25 inçlik dijital bir gösterge paneli yer alırken ön konsolun merkezinde 13 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran konumlandırılmış durumda. Belirli donanım seviyelerinde iki ekran, birinci nesil Golf hatchback modelinin retro göstergelerine benzeyecek şekilde ayarlanabiliyor.

DOKUNMATİK ÇILGINLIĞI SONA ERİYOR

Birçok sürücüyü en çok sevindirecek gelişme ise fiziksel kontrollerin geri dönüşü oldu. Merkezi dokunmatik ekranın hemen altında; fan hızı, sıcaklık kontrolü ve dörtlü flaşörler gibi klima sistemi fonksiyonlarını yönetmek için fiziksel düğmeler yer alıyor. Ayrıca 13 inçlik ekran üzerinde, koltuk ısıtma gibi işlevlere ve ince klima ayarlarına erişim sağlayan sabit bir sanal buton çubuğu da unutulmamış.

VOLKSWAGEN ID. POLO FİYATI NE KADAR?

InsideEVs sitesinin haberine göre Volkswagen ID. Polo modelinin 25 bin euronun altında bir başlangıç fiyatıyla kullanıcılarla buluşması bekleniyor.