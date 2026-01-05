FETÖ'nün 'gaybubet evine' baskın! Çok sayıda gözaltı var

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen yeni bir operasyonda, örgüt üyelerince "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine baskın yapıldı.

BYLOCK KULLANDILARI BELİRLENDİ

Hücre evinde saklanan 4 şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Yakalanan FETÖ üyelerinin, örgütün kriptolu yazışma programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.