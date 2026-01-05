Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 Murat Makas

Beşiktaş için ayrılık ateşini yaktı! Genç yıldız yönetimle görüştü

Beşiktaş kaleci transferinde çalışmalarını hızlandırdı. Listede 23 yaşındaki genç oyuncu Beşiktaş'a gelmek için kendi yönemitiyle bire bir görüştüğü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı yıldız kaleci mevcut yönetiminden haber bekliyor.

Beşiktaş için ayrılık ateşini yaktı! Genç yıldız yönetimle görüştü
Haber Merkezi
05.01.2026
05.01.2026
Beşiktaş ara transfer döneminde birçok yıldız ismi listesine ekledi. Mert Günok'u gözden çıkaran siyah-beyazlılar önceliği kaleci transferine verdi. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği 23 yaşındaki genç bir futbolcunun yönetimiyle görüştüğü belirtildi.

Beşiktaş için ayrılık ateşini yaktı! Genç yıldız yönetimle görüştü

Antalya kampında transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Kaleci takviyesi de planlıyoruz. Medyada yer alan isimler yanlış isimler değil. Çok güzel gelir getirecek projelerimiz var. Bütçeyle ilgili bir sıkıntımız da yok. Fırsat transferi olursa santrfor veya kanat da alabiliriz" ifadelerini kullandı. Kılıç, Rafa Silva için de "Kampa katıldı. Bizim kendisiyle sorunumuz yok. Oynamak isterse oynayacak" açıklamasında bulunmuştu.

KALECİ TRANSFERİNDE ŞARTLAR ZORLANIYOR

Beşiktaş genç oyuncu Filip Jörgensen için Chelsea'ye 1.5 yıllık kiralama ve opsiyonlu satın alma teklifi sunmuştu. İngiliz kulübü ise kiralama imzasının sezon sonuna kadar olmasını istemişti. Chelsea, yapılacak anlaşmaya zorunlu satın alma maddesinin konmasını istemişti. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Chelsea'de yaşanan teknik direktör değişikliği süreci transferi yavaşlattı.

Beşiktaş için ayrılık ateşini yaktı! Genç yıldız yönetimle görüştü

JÖRGENSEN HABER BEKLİYOR

Enzo Maresca ile yollarını ayıran İngiliz ekibinin, yeni teknik direktör olarak Liam Rosenior'ı getirmeyi hedeflediği öğrenildi. Chelsea'da üçüncü kaleci Ted Curd'un performansının yetersiz olması ve yerine başka isim alınacak olması Filip Jörgensen için ayrılık ateşini yaktı.

Direkt olarak Beşiktaş'ta oynayabileceği düşünülen Jörgensen, yönetimle bire bir görüşmeler yapıyor.

Beşiktaş için ayrılık ateşini yaktı! Genç yıldız yönetimle görüştü

ALTERNATİF İSİM BELLİ OLDU

Beşiktaş yönetimi, Jörgensen transferinin olumsuz sonuçlanma ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Bu doğrultuda siyah beyazlılar, Tottenham Hotspur forması giyen Çek kaleci Antonin Kinsky'yi alternatif isim olarak listeye ekledi. Yönetimin, Tottenham yetkilileriyle temasa geçerek oyuncunun kiralanmasına sıcak bakılıp bakılmadığını sorduğu ve İngiliz kulübünden gelecek yanıtı beklediği ifade edildi.

Sergen Yalçın onayladı! Beşiktaş dünya yıldızlarının peşinde
#Futbol
#Spor
