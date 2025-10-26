Menü Kapat
Real Madrid Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Real Madrid - Barcelona maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu. İspanya La Liga'nın 10. haftası El Clasico'ya sahne olacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Real Madrid - Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

26.10.2025
26.10.2025
saat ikonu 17:40

İspanya 'nın 10. haftası kapsamında bugün evinde 'yı ağırlayacak. Karşılaşmaya saatler kala futbolseverler tarafından Real Madrid - Barcelona maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid bu sezon La Liga'nın ilk 9 haftası kapsamında oynadığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 24 puan topladı.

Ligde lider olan eflatun-beyazlılar El Classico'dan 3 puanı alarak 1. sıradaki yerini korumayı hedefliyor.

Barcelona ise bu sezon 9 maçta, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 22 puan toplayan Katalon devi ligde 2. sırada yer alıyor. Barcelona, Real Madrid'i deplasmanda mağlup ederek liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANAL VERİYOR, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 10. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Barcelona maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşmayı futbolseverler S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ KADROSU

Real Madrid'de El Classico öncesinde Antonio Rüdiger ve Ferland Mendy'nin sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Barcelona tarafında ise 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Gavi, Ter Stegen, Raphinha, Joan Garcia, Robert Lewandowski, Dani Olmo ve Andreas Christensen karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Sakatlıktan dönen Lamine Yamal'ın ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.

REAL MADRİD - BARCELONA MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid - Barcelona mücadleesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Barcelona: Szczesny; E Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford; Ferran

