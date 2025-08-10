Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Dünyanın en büyük asma köprü projesine protesto

Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak proje, Sicilya'nın Messina şehrinde protesto edildi. İtalya ile Sicilya arasına inşa edilecek köprüyü protesto eden halk, "Messina Boğazı dokunulmazdır" sloganları attı.

Dünyanın en büyük asma köprü projesine protesto
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.08.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
saat ikonu 11:05

'da hükümetin bu hafta, ülke ana karası ile Sicilya Adası'nı karadan bağlayacak ve dünyanın en büyük asma köprüsü olacak projeyi onaylamasının ardından, plana karşı çıkanlar harekete geçti.

Sicilya'nın Messina kentinde toplanan binlerce kişi hükümetin planını etti.

Dünyanın en büyük asma köprü projesine protesto

KÖPRÜYE HAYIR

"Messina Boğazı dokunulmazdır" sloganı atan göstericiler "Köprüye hayır" pankartları taşıdı. Protestocular söz konusu köprünün çevreye zarar vereceğini, deprem riskini ve tehlikesini artıracağını öne sürüyor.

İtalya'da uzun süredir gündemde olan Messina Köprüsü projesi, çevrecilerin karşı çıkması nedeniyle on yıllardır erteleniyordu.

Dünyanın en büyük asma köprü projesine protesto

İtalya yönetimi bu hafta, tamamlandığında "dünyanın en büyük asma köprüsü" olacak 3,7 kilometrelik köprü projesini onaylamıştı.

