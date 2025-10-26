Davinson Sanchez Galatasaray Trabzonspor maçında cezalı mı? Davinson sarı kart sınırı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez sarı kart gördü.

Kart görmesinin ardından taraftarlar tarafından Davinson Sanchez Galatasaray - Trabzonspor maçınca cezalı mı, sarı kart sınırında mı soruları gündeme geldi.

DAVİNSON SANCHEZ GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA CEZALI MI?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanan Galatasaray - Göztepe maçında sarı kart gören Sanchez, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Kolombiyalı yıldız daha önce Süper Lig'de oynanan Alanyaspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.

Sanchez'in sarı kart gördüğü dakikalar ise şöyle:

Gaziantep FK 0-3 Galatasaray | 41. dakika

Eyüpspor 0-2 Galatasaray | 56. dakika

Alanyaspor 0-1 Galatasaray | 62. dakika

DAVİNSON SANCHEZ GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINDA YOK MU?

Sanchez, Galatasaray - Göztepe maçında 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düştü. Sanchez cezalı duruma düştüğü için Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Davinson Sanchez'in yerine karşılaşmada Singo'nun tedavisi sona ermezse Kaan Ayhan'ın oynaması bekleniyor.