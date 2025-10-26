Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Davinson Sanchez Galatasaray Trabzonspor maçında cezalı mı? Davinson sarı kart sınırı

Galatasaray - Göztepe maçı öncesinde sarı kart sınırında yer alan Davinson Sanchez'in Trabzonspor maçındaki durumu gündem odlu. Taraftarlar tarafından Davinson Sanchez Galatasaray - Trabzonspor maçında cezalı duruma mı düştü, yok mu sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Davinson Sanchez'in kaç sarı kart gördüğü merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Davinson Sanchez Galatasaray Trabzonspor maçında cezalı mı? Davinson sarı kart sınırı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 17:54

Trendyol 'in 10. haftası kapsamında ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi sarı kart gördü.

Kart görmesinin ardından taraftarlar tarafından Davinson Sanchez Galatasaray - maçınca cezalı mı, sarı kart sınırında mı soruları gündeme geldi.

Davinson Sanchez Galatasaray Trabzonspor maçında cezalı mı? Davinson sarı kart sınırı

DAVİNSON SANCHEZ GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA CEZALI MI?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanan Galatasaray - Göztepe maçında sarı kart gören Sanchez, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Kolombiyalı yıldız daha önce Süper Lig'de oynanan Alanyaspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.

Sanchez'in sarı kart gördüğü dakikalar ise şöyle:

  • Gaziantep FK 0-3 Galatasaray | 41. dakika
  • Eyüpspor 0-2 Galatasaray | 56. dakika
  • Alanyaspor 0-1 Galatasaray | 62. dakika
Davinson Sanchez Galatasaray Trabzonspor maçında cezalı mı? Davinson sarı kart sınırı

DAVİNSON SANCHEZ GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇINDA YOK MU?

Sanchez, Galatasaray - Göztepe maçında 4. sarı kartı görerek cezalı duruma düştü. Sanchez cezalı duruma düştüğü için Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Davinson Sanchez'in yerine karşılaşmada Singo'nun tedavisi sona ermezse Kaan Ayhan'ın oynaması bekleniyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#ceza
#trabzonspor
#süper lig
#davinson sanchez
#Sarı Kart
#Galatasaray - Göztepe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.