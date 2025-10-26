Erzincan'da Nurettin Topçu anısına felsefe okulu açıldı

Erzincan Kemaliye'de felsefe okulu açıldı. Açılışa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı. Vali Aydoğdu, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Nurettin Topçu, Taşralı kitabında yazıya düşürdüğünde aslında bir gerçeği işaret ediyordu: Anadolu’nun hakikat arayışı hiç susmaz. İşte bugün, Erzurum’da hatırasını yaşadığımız Nurettin Topçu’nun fikirleri, Kemaliye’de bir felsefe okulunun açılışıyla bir irfan mekânına dönüştü.

"AHLAKIN VE VİCDANIN DİLİYLE KONUŞACAK"

Bir okul ki sevginin, ahlakın ve vicdanın diliyle konuşacak. Bir okul ki Anadolu’nun hikâyesini dünyaya anlatacak. Ve tıpkı Topçu’nun "hareket felsefesi"nin işaret ettiği gibi, insanı hakikate götürecek yolun ahlakın, vicdanın ve sorumluluk bilincinin hareketiyle açılacağını hatırlatacak. Bu büyük işe katkı sunan rektörlerimize, Kültür Daire Başkanımıza ve emeği geçen tüm kurumlarımıza minnetle teşekkür ediyorum.

Dilerim ki Kemaliye’nin felsefe okulu, bu kadim toprakların sesi olsun. Dağların mehabetini, Karasu’nun coşkusunu, dut bahçelerinin bereketini, insanlarının kadirşinaslığını dünyaya duyursun." dedi.



