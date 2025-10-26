Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Mobil müze Azerbaycan'daydı! Çanakkale ruhu sınırları aşıyor

Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak milyonlarla buluşan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı tarihin akışını değiştiren büyük destanı dünyaya anlatıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mobil müze Azerbaycan'daydı! Çanakkale ruhu sınırları aşıyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 13:16

Balkanlarda altı ülkede 42 bini aşkın soydaş ile buluşan müzenin şimdiki durağı oldu.

Müzedeki orijinal objeler, dijital gösterimler ve interaktif anlatımlarla Çanakkale ruhu sınırların ötesine ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mobil Müze’nin Azerbaycan’daki durağına ilişkin sosyal medya hesaplarından videolu bir paylaşım yaptı.

Mobil müze Azerbaycan'daydı! Çanakkale ruhu sınırları aşıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 'Can Azerbaycan' vurgusuna yer verdiği ve iki kardeş ülkenin bayraklarını taşıyan paylaşım şöyle:

“Tarihin seyrini değiştiren milletimizin kahramanlık destanını dünyaya anlatıyoruz.
Tarihe "Geçilmez" olarak kazınan #Çanakkale’de yükselen Azerbaycan Şehitleri Anıtı’ndan yola çıkan Mobil Müzemiz Gence’den Bakü’ye uzanarak ortak tarihimizin ve ebedî kardeşliğimizin izini sürdü.

Mobil müze Azerbaycan'daydı! Çanakkale ruhu sınırları aşıyor


2020 yılından bu yana ülkemizin dört bir yanını üç kez dolaşan Mobil Müzemizde Çanakkale ruhunu yaşatıyoruz.
Orijinal objeler, dijital gösterimler ve interaktif anlatımlarla hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı büyük destanı sınırlarımızın ötesine taşıyor.
Balkan ülkelerinin ardından şimdi de Can Azerbaycan'a ulaşan Mobil Müze, iki kardeş ülkenin ortak yüreğinde aynı duyguyu yaşattı.
Balkanlardaki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşımızla buluşan müzemizde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık.
Ecdadımızın kahramanlık mirasını geleceğe taşımak, bizim için bir görevden öte gönül meselesidir."

Bakan Ersoy’un paylaşımında, Çanakkale’nin “Geçilmez” ruhunun, Mobil Müze aracılığıyla Azerbaycan’da da yaşatıldığı vurgulandı.

Müze, genelinde üç turunu tamamlamasının ardından, ’daki altı ülkenin ardından 18 Ekim'de Gence'ye ulaştı. Çanakkale destanını Azerbaycan'a ulaştıran mobil müze yolculuğunu 22-25 Ekim tarihleri arasında Bakü'de tamamladı.

ETİKETLER
#Türkiye
#azerbaycan
#kültür ve turizm bakanlığı
#balkanlar
#Çanakkale Savaşları
#Mobil Müze
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.