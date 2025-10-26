Menü Kapat
SON DAKİKA!
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bursa'nın fethinin 700. yılı: Beylikten Cihan Devletine

Yıldırım Belediyesinin "Beylikten Cihan Devletine" temalı kültür ve sanat sezonu açıldı. Oyuncu Gürkan Uygun da Bursa'nın fethinde önemli rol oynayan sur komutanlarından Balaban Bey'i canlandıracak...

Bursa'nın fethinin 700. yılı: Beylikten Cihan Devletine
Yıldırım Belediyesinin 'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla "Beylikten Cihan Devletine" temasıyla düzenlediği 2025-2026 sezonunun açılış töreni yapıldı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesinde gazetecilere açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yılın Bursa'nın fethinin 700. yılı olduğunu hatırlattı.

O DÖNEMİN KÜLTÜRÜNÜ YANSITTI

Yıldırım Belediyesi olarak kültür ve sanat sezonunun mottosunu "Beylikten Cihan Devletine" olarak belirlediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün burada kıymetli sanatçılarımızla o tarihi anları, hemşehrilerimizle o ruhu yaşayacağız. Hem kültür merkezimizin içinde hem dışında kurduğumuz platoyla o dönemin kültürünü yansıtmaya gayret ettik. Yıl boyunca birbirinden güzel etkinliklerle, programlarla inşallah Bursa'nın fethini yeniden canlandıracağız. Fethimiz şanlı, Cumhuriyet'imiz kutlu olsun. Kıymetli sanatçılarımıza da bugün davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyoruz."

Bursa'nın fethinin 700. yılı: Beylikten Cihan Devletine


Şair İbrahim Sadri, hem konsept hem içerik olarak çok zengin ve özel bir programın Bursalı sanatseverlerle buluşturulacağını söyledi. Yıldırım Belediyesine organizasyon için teşekkürlerini sunan Sadri, emeği geçenlere ve sanatçılara teşekkür etti.

Sanatçı İrfan Gürdal, Yıldırım Belediyesine teşekkür ederek, "Çok önemli bir tema, 'Beylikten Cihan Devletine... Bu Türk milletinin aslında tarih boyunca mottosu diyebiliriz. Dolayısıyla görkemli ve heyecanlı bir program olacağını düşünüyorum." dedi.

Oyuncu Gürkan Uygun da Bursa'nın fethinde önemli rol oynayan sur komutanlarından Balaban Bey'i canlandıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıldırım Belediyesine ve Oktay Başkan'ımıza teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için. Gerçekten de kültür sanat sezonunun beylikten cihan devletine gidecek kadar büyük bir süreç geçirmesini dilerim. Umarım kalıcı bir organizasyon olur ve kendimize dair hikayelerimizi Yıldırım Belediyesinin sahnelerinde gösterebiliriz."

Programın devamında İbrahim Sadri'den şiir dinletisi ve Gürkan Uygun'un Balaban Bey canlandırması izleyicinin beğenisine sunuldu. Mehteran ve kılıç kalkan gösterisinin ardından İrfan Gürdal türkü seslendirdi.

Yer fıstığının anavatanı Osmaniye’de büyük festival!
ETİKETLER
#bursa
#fetih
#Kültür ve Sanat
#Yıldırım Belediyesi
#Balaban Bey
#Beylikten Cihan Devletine
#Kültür - Sanat
