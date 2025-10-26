Menü Kapat
Yusuf Özgür Bülbül
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Yer fıstığının anavatanı Osmaniye’de büyük festival!

Binbir emekle yetiştirilen Osmaniye yerfıstığının tanıtımı ve üreticilerin emeğinin ön plana çıkarılması amacıyla Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Osmaniye Yerfıstığı Festivali, bando eşliğinde gerçekleştirilen renkli kortej yürüyüşüyle başladı.

26.10.2025
05:10
26.10.2025
06:41

’nin bereketli topraklarında yetişen, coğrafi işaret tescilli Osmaniye Yerfıstığı, önce tarlada hasat edildi ardından da üreticilerin süsledikleri traktörlerle katıldığı "FISTIKFEST 2025" festivalinde coşkuyla kutlandı.

Kortejde, yer fıstığı maskotları vatandaşlara fıstık dağıttı. Animasyon ekipleri, Hacivat-Karagöz gösterileri, palyaçolar ve tahta bacaklı göstericiler korteje renk kattı. alanında kurulan stantlarda fıstıktan yapılan cezeryeler, baklavalar, börekler, pastalar, kurabiyeler ve kekler sergilenirken, fıstık temalı hediyelik ürünler de büyük ilgi gördü. Festival kapsamında Türkiye’nin birçok şehrinden gelen ünlü şefler ve gurmeler hem hünerlerini sergiledi hem de düzenlenen yarışmalarda en iyi yemekleri seçmek için ter döktü. Şefler, festival boyunca çalınan müziklere de eşlik ederek vatandaşlarla birlikte eğlendi.

"Osmaniye’de neredeyse her aile yerfıstığı üretimiyle bir şekilde ilgilenir. Bu emek, toprağın sürülmesinden hasada kadar bir yaşam döngüsüdür" diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Bugün kortej yürüyüşüyle festivalimizin coşkusunu sokaklara taşıdık. Osmaniye’mizin, Türkiye’nin ve Avrupa’nın tescilli ürünü olan yerfıstığını bir kültür değeri olarak yaşatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Yer fıstığının anavatanı Osmaniye’de büyük festival!



Başkan Çenet, "Yerfıstığını gastronomiyle buluşturuyoruz. Hafta içi fıstık sökümüyle başlayan programlarımız, süslenmiş traktörlerle şehir turu ve fıstık ikramlarıyla sürdü. Bugün de stantlarımızda yerfıstığına dayalı yöresel lezzetleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Türkiye Aşçılar Federasyonu ile 35 ilimizden gelen şeflerimiz burada. Osmaniye gastronomide artık bölgesel bir merkez olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

Yer fıstığının anavatanı Osmaniye’de ikincisi düzenlenen FISTIKFEST’i ziyaret eden vatandaşlar, hem Osmaniye’nin hem de yer fıstığının tanıtılması, marka değerinin artırılması için harika bir organizasyona imza atıldığını belirtti.

