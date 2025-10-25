Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Sanatın kalbi bu kez Ege’de atıyor: İzmir Kültür Yolu Festivali başladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi bölgesinde, yirmi şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin en göz alıcı duraklarından biri olan İzmir, dokuz gün boyunca sanat, kültür ve eğlencenin buluşma noktası oluyor. Tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapan, denizi ve yaşam enerjisiyle büyüleyen İzmir; müzikten sergilere, tiyatrodan gastronomiye uzanan zengin programıyla festival ruhunu Ege kıyılarına taşıyor. Bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapan İzmir, geçmişin izlerini modern sanatın renkleriyle bir araya getirerek kenti bir sanat şölenine dönüştürüyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 13:24

İzmir Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla İzmir Kültür Fabrikası’nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Törene, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sanatın kalbi bu kez Ege’de atıyor: İzmir Kültür Yolu Festivali başladı!

İZMİR: HOŞGÖRÜNÜN VE MEDENİYETLERİN BULUŞMA NOKTASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende dile getirdiği sözlerinde,

“İzmir, hoşgörünün, dayanışmanın ve çok sesliliğin en zarif sembolüdür. 8500 yıllık geçmişiyle İzmir, Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden biri ve medeniyetlerin buluştuğu bir liman kentidir.
Efes ve Bergama gibi iki UNESCO Dünya Mirası kentine ev sahipliği yapan İzmir’in bu köklü mirasından ilham alarak festivalimizin temellerini oluşturduk.”

Sanatın kalbi bu kez Ege’de atıyor: İzmir Kültür Yolu Festivali başladı!

KÜLTÜR VE SANATIN YENİ MERKEZİ: İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı yaptığı konuşmada,

“Festivalimizin ana durağı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da İzmir Kültür Sanat Fabrikası olacaktır. 140 yıllık geçmişe sahip bu değerli yapı, kültür ve sanata bakışımızı, vizyonumuzu ve koruma anlayışımızı yansıtan önemli bir eserdir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak titizlikle yürütülen restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları sonucunda, tarihi Alsancak Tekel Fabrikası kentin yeni kültür-sanat merkezi haline getirilmiştir.
Endüstriyel mirasın kültür ve sanata dönüştüğü bu merkez; müzeleri, kütüphaneleri, kültür atölyeleri ve açık hava etkinlik alanlarıyla İzmir’in sanat yaşamına yön veren yeni bir çekim noktası olmuştur.”

Sanatın kalbi bu kez Ege’de atıyor: İzmir Kültür Yolu Festivali başladı!

İZMİR’İN KÜLTÜR YAŞAMINDA YENİ BİR DÖNEM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Kültür Sanat Fabrikası, çocuklardan gençlere, akademisyenlerden sanatçılara kadar her yaştan bireyin bir araya geldiği yeni nesil bir kültür platformu olarak kent belleğinde yerini almıştır.
Merkezin etkinlik verileri de bu dönüşümün başarısını açıkça ortaya koymaktadır. 2023 yılında kapsamlı restorasyon sürecinin ardından yeniden İzmirlilerle buluşan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 2024 yılında düzenlenen 530 etkinlikte 655 binden fazla sanatseveri ağırlamıştır.
2025 yılı itibarıyla ise, bir önceki yılın rakamlarının şimdiden yakalanmak üzere olduğu görülmektedir. Bu veriler, İzmir’in kültür ve sanat yaşamına atılan bu adımın ne kadar isabetli ve vizyoner bir girişim olduğunu göstermektedir” dedi.

Sanatın kalbi bu kez Ege’de atıyor: İzmir Kültür Yolu Festivali başladı!

İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI’NDA SANATIN VE TARİHİN İZİNDE BİR YOLCULUK

Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve protokol heyeti, İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda yer alan sergileri ziyaret etti. Fabrika bünyesindeki İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nde açılan “Bayrak ve Tarihin Tarifi” sergisi, tarihsel semboller ve ulusal kimlik kavramına sanatın penceresinden yaklaşan özgün kurgusuyla ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Müzenin Geçici Salonu’nda yer alan “Hatırla! Kimsin? Bilinçaltının Karanlık Kıvrımlarında Bir Yolculuk” sergisi, izleyiciyi içsel bir keşfe davet ederken; “Makedonya’da Türk İzleri” sergisi, ortak kültürel mirasın izlerini taşıyan arşivsel belgeler, fotoğraflar ve objelerle tarihsel bir yolculuk sunuyor. İzmir Kültür Sanat Fabrikası kompleksi içinde yer alan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde, Filistinli sanatçıların direniş, umut ve kimlik temalarını çağdaş sanat diliyle yorumladığı “Hâlâ Yaşıyorum: Çağdaş Filistin Sanatından Bir Seçki” sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Aynı zamanda “Filistin Benim Vatanım” sergisi de bir ulusun varoluş hikâyesine sanat aracılığıyla tanıklık etme imkânı sunuyor.

Sanatın kalbi bu kez Ege’de atıyor: İzmir Kültür Yolu Festivali başladı!

ALSANCAK GARI’NDA ZAMANI AŞAN BİR SANAT YOLCULUĞU

Günün son durağı ise İzmir’in simgelerinden Tarihi Alsancak Garı oldu. Kentin belleğinde derin izler taşıyan bu tarihi mekân, geçmişin romantizmini bugünün çağdaş sanat anlayışıyla bir araya getirerek festivalin en büyüleyici duraklarından biri hâline geldi. Peron 1’de sanatseverlerle buluşan “Toulouse-Lautrec: Belle Époque ve Bohemya” sergisi, 19. yüzyıl Paris’inin özgür, renkli ve bohem atmosferini afişleri, illüstrasyonları ve dönemin büyüleyici dokusuyla İzmir’e taşıdı; izleyicilere sanatın, müziğin ve yaşam tutkusunun iç içe geçtiği bir zaman yolculuğu yaşattı. Garın Eski Gişeleri’nde açılan “Şehrin Gerçek Yüzleri” ve “Tak Takıştır Yap Yakıştır” sergileri ise kentin modern dokusuna, bireysel yaratıcılığa ve sanatsal ifadenin dönüştürücü gücüne yeni bir perspektif kazandırdı. Alsancak Garı, tarih ile sanatın zarif bir uyum içinde buluştuğu, İzmir’in ruhunu en estetik biçimde yansıtan duraklardan biri oldu.

Sanatın kalbi bu kez Ege’de atıyor: İzmir Kültür Yolu Festivali başladı!

EGE’NİN İNCİSİ İZMİR’DE SANATLA DOLU 9 GÜN

İzmir Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim’de başlayan zengin programıyla kenti dokuz gün boyunca kültür ve sanatla saracak. Tarihi mekânlardan sahil şeridine, meydanlardan müzelere kadar uzanan etkinlikler; konserler, sergiler, tiyatrolar, söyleşiler ve çocuk atölyeleriyle her yaştan ziyaretçiye ilham dolu bir deneyim sunacak.

Sanatın kalbi bu kez Ege’de atıyor: İzmir Kültür Yolu Festivali başladı!
