Nuri Şahin'den kritik galibiyet: Başakşehir Antalyaspor'u farklı geçti!

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi, zorlu geçmesi beklenen müsabakayı 4-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Nuri Şahin'in performansının tartışıldığı dönemde Başakşehir, Eldor Shomurodov (2) ve Nuno Da Costa'nın (2) golleriyle zafere uzandı. Esasen ise Boz Baykuşlar, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti ve uzun bir aradan sonra galip geldi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay.

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal (DK. 75 Samet Karakoç), Ceesay, Van de Streek (Dk. 75 Safuri), Saric (Dk. 75 Hüseyin Türkmen), Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Kerem Kayaarası), Doğukan Sinik, Gueye (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım).

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 78 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 60 Deniz Türüç), Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Crespo (Dk. 60 Harit), Da Costa (Dk. 78 Brnic), Shomurodov.

Goller: Dk. 22 ve 88 Shomurodov, Dk. 45+3 ve 54 Da Costa (RAMS Başakşehir).

Kırmızı kart: Dk. 43 Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor).

Sarı kartlar. Dk. 5 Crespo, Dk. 66 Umut Güneş (RAMS Başakşehir), Dk. 77 Samet Karakoç (Hesap.com Antalyaspor).