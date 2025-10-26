Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Nuri Şahin'den kritik galibiyet: Başakşehir Antalyaspor'u farklı geçti!

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile Başakşehir karşılaştı. Nuri Şahin'in ekibi, Akdeniz deplasmanında farklı bir galibiyet elde etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nuri Şahin'den kritik galibiyet: Başakşehir Antalyaspor'u farklı geçti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 18:22

, Trendyol 'in 10. haftasında 'a konuk oldu. İstanbul temsilcisi, zorlu geçmesi beklenen müsabakayı 4-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Nuri Şahin'in performansının tartışıldığı dönemde Başakşehir, Eldor Shomurodov (2) ve Nuno Da Costa'nın (2) golleriyle zafere uzandı. Esasen ise Boz Baykuşlar, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti ve uzun bir aradan sonra galip geldi.

Nuri Şahin'den kritik galibiyet: Başakşehir Antalyaspor'u farklı geçti!

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay.

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal (DK. 75 Samet Karakoç), Ceesay, Van de Streek (Dk. 75 Safuri), Saric (Dk. 75 Hüseyin Türkmen), Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Kerem Kayaarası), Doğukan Sinik, Gueye (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım).

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 78 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 60 Deniz Türüç), Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Crespo (Dk. 60 Harit), Da Costa (Dk. 78 Brnic), Shomurodov.

Goller: Dk. 22 ve 88 Shomurodov, Dk. 45+3 ve 54 Da Costa (RAMS Başakşehir).

Kırmızı kart: Dk. 43 Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor).

Sarı kartlar. Dk. 5 Crespo, Dk. 66 Umut Güneş (RAMS Başakşehir), Dk. 77 Samet Karakoç (Hesap.com Antalyaspor).

Nuri Şahin'den kritik galibiyet: Başakşehir Antalyaspor'u farklı geçti!

Sıkça Sorulan Sorular

NURİ ŞAHİN'İN BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI NASIL?
Genç teknik adam, şu ana kadar İstanbul ekibiyle 7 karşılaşmada yer aldı ve maç başına 1.14 puan ortalaması yakaladı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü: Artem Dovbyk'in alternatifi Brezilya'da bulundu!
Galatasaray'da 50 milyon Euroluk veda!
ETİKETLER
#Futbol
#başakşehir
#süper lig
#antalyaspor
#türk futbol
#Futbol Haberi
#Eldor Shomurodov
#Nuno Da Costa
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.