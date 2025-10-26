Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Fatih Erbakan: 60 milyon Müslüman'ın kurtarılma sorumluluğu omuzlarımızdadır

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Konya il kongresine katıldı. Erbakan, "Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon insanın kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır" dedi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih Erbakan: 60 milyon Müslüman'ın kurtarılma sorumluluğu omuzlarımızdadır
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 18:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 18:22

Genel Başkanı , partisinin Konya il kongresine katıldı. Kent merkezindeki bir otelde, partisinin il teşkilatınca düzenlenen Konya 3. Olağan İl Kongresi'ne katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada, 16 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek büyük kongreyi 100 bin partilinin katılımıyla yapmayı hedeflediklerini söyledi.

"ÜÇÜNCÜ BÜYÜK PARTİSİ OLDUK"

Üye sayısı bakımından Türkiye'nin büyük partisi olduklarına işaret eden Erbakan, "31 Mart'ta aldığımız yüzde 7 oy oranıyla da yine Türkiye'nin oy oranı bakımından da üçüncü büyük partisi olduk. Şimdi hedefimiz, 1 milyon üyeye ulaşmak ve arkasından da birinci parti olup Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşımaktır. İman, azim ve aşkla Yeniden Refah Partisi olarak 6 yılı geride bıraktık. Önümüzde daha nice seneler, atılacak nice adımlar, kazanılacak nice zaferler var." diye konuştu.

Fatih Erbakan: 60 milyon Müslüman'ın kurtarılma sorumluluğu omuzlarımızdadır

"SORUMLULUĞU BİZİM OMUZLARIMIZDA"

Erbakan, dünyada ve Türkiye'de büyük sorumlulukları olduğuna da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Doğu Türkistan'da tek suçu Müslüman ve Türk olmak olan 60 milyon insanın kurtarılmasının sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır. Myanmar'da tek suçu Müslüman olmak olan milyonlarca kardeşimiz yıllardır zulüm altında inliyor. Bunların kurtarılmasının sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. İşte Arakan, Gazze, Filistin, Kudüs, Batı Şeria, soykırımdan ve açlıktan kırılan Müslümanların kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Burada açlık sınırının yarısı kadar maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emeklimizin, yoksulluk sınırının dörtte biri kadar bir maaşla hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca asgari ücretlimizin kurtarılmasının sorumluluğu omuzlarımızdadır. Çok daha fazla koşacağız, çok daha fazla çalışacağız."

Fatih Erbakan: 60 milyon Müslüman'ın kurtarılma sorumluluğu omuzlarımızdadır

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel de programda bir selamlama konuşması yaptı.

Partinin İl Başkanı Hasan Yel ise göreve geldikleri günden itibaren teşkilatın her kademesiyle gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Terörsüz Türkiye idealimize her zamankinden daha yakınız'
ETİKETLER
#Politika
#fatih erbakan
#yeniden refah partisi
#Konya Kongresi
#Türkiye Politics
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.