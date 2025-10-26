Menü Kapat
20°
Editor
 Ümit Buget

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Terörsüz Türkiye idealimize her zamankinden daha yakınız'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin önemli mesajlar verdi. Tunç, "Terörsüz Türkiye’ idealimize her zamankinden daha yakınız” değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Terörsüz Türkiye idealimize her zamankinden daha yakınız'
26.10.2025
26.10.2025
örgütü 'nın 'deki tüm unsurlarını geri çektiğini açıklamasının akabinde siyasilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. , kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada devlet kurumlarının koordinasyonu ve milletin kararlılığı sayesinde 'Terörsüz Türkiye' idealine hiç olmadığı kadar yaklaşıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları şöyle;

Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumu, aziz milletimizin kararlılığı, hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle "Terörsüz Türkiye" idealimize her zamankinden daha yakınız.

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bu hafta Adalet Bakanlığı olarak bu süreçte gerçekleştirdiğimiz çalışmaları milletvekillerimizle paylaşacak, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için atılması gereken adımları değerlendireceğiz.

Komisyonun ortaya koyacağı tespitler ve alacağı kararlar; bundan sonraki adımlarımıza yön verecek, milli birlik ve kardeşliğimizin tahkimi yolunda güçlü bir yol haritası oluşturacaktır.

Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir. Hedefimiz, iç cephemizi daha da güçlendirerek aziz milletimizin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmaktır. Milletimizin huzuru ve güvenliği, ülkemizin kalkınması her zaman önceliğimizdir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Terörsüz Türkiye idealimize her zamankinden daha yakınız'

'ŞER ODAKLARINA ASLA FIRSAT VERİLMEYECEKTİR'

Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınmaya ve yatırıma harcayacak, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılarak ülkemiz her alanda daha müreffeh bir geleceğe yürüyecektir.

Terörün olmadığı Türkiye, sadece vatan topraklarında değil bölgesinde ve dünyadaki etkinliğini ve gücünü artıracaktır. Ülkemizin geleceğinin bugünden daha aydınlık olmasını istemeyen şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir.

Kimsenin şüphesi olmasın ki ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine daima sahip çıkılacak, aziz milletimizin menfaati doğrultusunda atılması gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşarak gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke emanet edeceğiz.

https://x.com/yilmaztunc/status/1982418627304227024

Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin tarihi değişti
Ömer Çelik'ten TGRT HABER'e PKK'nın çekilmesi hakkında özel açıklama: 'Kontrolümüzde ilerliyor'
