20°
2025 Kasım ayı öğretmen seminerleri ne zaman online mı?

Kasım ayında gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil öğretmen seminerleri için tarih yaklaşırken, öğretmenler de seminerlerin çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor.

2025 Kasım ayı öğretmen seminerleri ne zaman online mı?
Kasım seminerleri online mı düzenlenecek sorusu, Ekim ayının son haftasına girilirken pek çok öğretmenin gündeminde yer almaya başladı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Kasım ayında yapılan ara tatil seminerleri, yoluyla gerçekleştirilmişti.

Bu yıl Kasım ara tatilinde gerçekleştirilecek olan seminerlerin online olup olmayacağı henüz kesinleşmedi.

2025 Kasım ayı öğretmen seminerleri ne zaman online mı?

Milli Bakanı Yusuf Tekin, Kasım dönemi seminerlerinin geçtiğimiz yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında online olarak yapılmasına karar vermişti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, kararı şu sözlerle aktarmıştı:

“Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık.”

Bu yıl da seminerlerin yeniden çevrim içi olması bekleniyor.

