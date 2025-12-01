Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar: 'Hassas süreç' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarında ana gündem olarak 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi. Türkiye'nin bu konuda tehditlere rağmen kararlılıkla adımlarını atacağını söyleyen Erdoğan istikrar vurgusu yaptı.

'KÜRESEL KASIRGA' UYARISI

Açıklamasından satır başları:

-Burada hangi siyasi görüşten etnik kökenden olursa olsun Türkiye için kalbi atan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Toplantımızın detaylarına geçmenden evvel bir hususun altını çizmek istiyorum. Küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuzlukların en fazla hissedildiği dönemden geçiyoruz. Yakın çevremizdeki sıkıntıların, dalgalanmaların eksik olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin içinde olduğu durum şairin 'akrebin kıskacında' dediği dönemin tam ortasındayız. Konuşmalarımda daha önce küresel bir kasırgadan bahsetmiş ve bunun farklı kıtalarda taşları yerinden oynatacağına dikkat çekmiştim. Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkan ve kabiliyetlere haiz olduğunu dile getirmiştim. Son 23 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapının önemini daha iyi anlıyoruz.

-Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Kesintisiz büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

-Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, kardeşliğimizin önündeki engelleri kaldırmanın çabası içindeyiz. Kaos tüccarlarının bilmesini isterim biz ihtirasları boylarını aşanların aksine biz kadim devlet geleneğine sahibiz. Bin yıldır özgürce yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Ayağına çelme takılınca, yoluna engel konulunca girdiği yoldan dönecek millet değiliz. Hassas bir süreç yönetiyoruz. Tehditler karşısında ülkecek korkacak çekinecek boyun eğecek bir ülke, bir millet değiliz. Öyle veya böyle Türkiye hedeflerine ulaşacak.

-Coğrafyamız artık kana çatışmaya kör çatışmaya doymuştur. Biz Türkiye olarak sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimiz için aynı şeyi murat ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı bütün kirli hesapları alt üst ederek yeni bir dönemin kapılarını açacaktır. Öfkenin diline teslim olmadan samimiyetle çalışacağız.

PAPA'NIN ZİYARETİ

-Vatikan Devlet Başkanı, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ve heyetini Ankara'da ağıradık. Görüşmelerimizde aile kurumuna tehditler ve ortak gündemlerimizi ele aldık. Medeniyetler İttifakı girişiminin ehemmiyetine değindik. Batıdaki İslam düşmanlığı da gündemimizdeydi. Gazze'deki insanlık dışı saldırılara dikkat çektik. Filistin meselesindeki ilkeli duruşunu takdirle karşıladığımızı dile getirdik.

-Farklı kimlik ve inançları yaşatma noktasında eşsiz bir tecrübeye sahibiz. İçinde bulunduğumuz dönemde bu tecrübemizin çok değerli olduğuna inanıyorum. Bu topraklarda yaşayan tek bir insanımızın dair dışlanmasına ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz, edemeyiz.

-Ana muhalefet ve yandaşları FETÖ'cülerin yurt dışında fonlandığı paravan kuruluşların sözde raporları üzerinden suçluyla mücadelemize gölge düşürmeye çalışıyor. Bu mücadeleye destek olmak yerine asılsız iddialarla emniyet mensuplarımızın başarılarını görmezden geliyor.

-86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline hep birlikte getireceği

-Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Münhasır Ekonomik Bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz