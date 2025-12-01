Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar: 'Hassas süreç' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Terörsüz Türkiye gündeminden, ekonomik gelişmelere kadar kritik başlıkların ele alındığı görüşme yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Terörsüz Türkiye' sürecinden ekonomik gelişmelere ve Karadeniz'deki gerilim hattına kadar çok sayıda önemli konuya değindi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 19:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarında ana gündem olarak 'Terörsüz ' sürecine değindi. Türkiye'nin bu konuda tehditlere rağmen kararlılıkla adımlarını atacağını söyleyen Erdoğan istikrar vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar: 'Hassas süreç' vurgusu

'KÜRESEL KASIRGA' UYARISI

Açıklamasından satır başları:

-Burada hangi siyasi görüşten etnik kökenden olursa olsun Türkiye için kalbi atan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Toplantımızın detaylarına geçmenden evvel bir hususun altını çizmek istiyorum. Küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuzlukların en fazla hissedildiği dönemden geçiyoruz. Yakın çevremizdeki sıkıntıların, dalgalanmaların eksik olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin içinde olduğu durum şairin 'akrebin kıskacında' dediği dönemin tam ortasındayız. Konuşmalarımda daha önce küresel bir kasırgadan bahsetmiş ve bunun farklı kıtalarda taşları yerinden oynatacağına dikkat çekmiştim. Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkan ve kabiliyetlere haiz olduğunu dile getirmiştim. Son 23 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapının önemini daha iyi anlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar: 'Hassas süreç' vurgusu

-Bugün TÜİK tarafından yüzde 3,7 olarak açıklanan büyüme rakamları doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Kesintisiz büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

-Terörsüz Türkiye süreciyle ekonomik şahlanışımızın, kardeşliğimizin önündeki engelleri kaldırmanın çabası içindeyiz. Kaos tüccarlarının bilmesini isterim biz ihtirasları boylarını aşanların aksine biz kadim devlet geleneğine sahibiz. Bin yıldır özgürce yaşayan nadir milletlerden biriyiz. Ayağına çelme takılınca, yoluna engel konulunca girdiği yoldan dönecek millet değiliz. Hassas bir süreç yönetiyoruz. Tehditler karşısında ülkecek korkacak çekinecek boyun eğecek bir ülke, bir millet değiliz. Öyle veya böyle Türkiye hedeflerine ulaşacak.

-Coğrafyamız artık kana çatışmaya kör çatışmaya doymuştur. Biz Türkiye olarak sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimiz için aynı şeyi murat ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle bölgemizde tesis edeceğimiz kardeşlik kuşağı bütün kirli hesapları alt üst ederek yeni bir dönemin kapılarını açacaktır. Öfkenin diline teslim olmadan samimiyetle çalışacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar: 'Hassas süreç' vurgusu

PAPA'NIN ZİYARETİ

-Vatikan Devlet Başkanı, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ve heyetini Ankara'da ağıradık. Görüşmelerimizde aile kurumuna tehditler ve ortak gündemlerimizi ele aldık. Medeniyetler İttifakı girişiminin ehemmiyetine değindik. Batıdaki İslam düşmanlığı da gündemimizdeydi. Gazze'deki insanlık dışı saldırılara dikkat çektik. Filistin meselesindeki ilkeli duruşunu takdirle karşıladığımızı dile getirdik.

-Farklı kimlik ve inançları yaşatma noktasında eşsiz bir tecrübeye sahibiz. İçinde bulunduğumuz dönemde bu tecrübemizin çok değerli olduğuna inanıyorum. Bu topraklarda yaşayan tek bir insanımızın dair dışlanmasına ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz, edemeyiz.

-Ana muhalefet ve yandaşları FETÖ'cülerin yurt dışında fonlandığı paravan kuruluşların sözde raporları üzerinden suçluyla mücadelemize gölge düşürmeye çalışıyor. Bu mücadeleye destek olmak yerine asılsız iddialarla emniyet mensuplarımızın başarılarını görmezden geliyor.

-86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21. yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' haline hep birlikte getireceği

-Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Münhasır Ekonomik Bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bilim devlerine 5 milyon TL
ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#ab
#terör
#güvenlik
#Papa Fransuva
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.