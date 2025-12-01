Uşak'taki olay kan dondurdu! Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı!

Ünalan Mahallesi Üç Nisan Sokak'ta kanalizasyon hattının tıkanması hakkında gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanıklığı gidermek için rögar kapağını açtığında kanalizasyon suyunun içinde bir cenin olduğunu fark etti.

POLİS EKİPLERİ BÖLGEYİ KORUMAYA ALDI

Belediye ekiplerinin durumu hemen bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ekipleri intikal etti. Kanalizasyon hattında yapılan hassas çalışmanın ardından ekiplerce çıkarılan cenin, detaylı inceleme için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayın tüm boyutlarını araştırmak ve cenini kimin bıraktığını tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.