14°
Yaşam
Editor
 Nalan Güler Güven

Uşak'taki olay kan dondurdu! Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı!

Uşak'ın Ünalan Mahallesi'nde yaşanan olay, kan dondurdu. Üç Nisan Sokak üzerinde bulunan bir kanalizasyon hattının tıkanması üzerine yapılan rutin çalışma, dehşet verici bir bulguyla sonuçlandı. Tıkanan kanalizasyon hattında cenin bulundu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
19:41
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
19:46

Ünalan Mahallesi Üç Nisan Sokak'ta hattının tıkanması hakkında gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanıklığı gidermek için rögar kapağını açtığında kanalizasyon suyunun içinde bir olduğunu fark etti.

Uşak'taki olay kan dondurdu! Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı!

POLİS EKİPLERİ BÖLGEYİ KORUMAYA ALDI

Belediye ekiplerinin durumu hemen bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ekipleri intikal etti. Kanalizasyon hattında yapılan hassas çalışmanın ardından ekiplerce çıkarılan cenin, detaylı inceleme için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uşak'taki olay kan dondurdu! Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayın tüm boyutlarını araştırmak ve cenini kimin bıraktığını tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Uşak'taki olay kan dondurdu! Kanalizasyondan bebek cesedi çıktı!
