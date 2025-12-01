Asgari ücret görüşmelerinde kritik adım! Bakan Işıkhan teklif sundu

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a Askeri Ücret Komisyonu için teklif götürdü. Komisyonun 5 işçi 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşması teklifi getirildi. Yarın saat 10.00'da TÜRK-İş tarafında teklifin görüşülmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ KOMİSYONDAN ÇEKİLMİŞTİ

TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonunun yapısına dair eleştirilerde bulunarak 2026 asgari ücreti için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını açıklamıştı.