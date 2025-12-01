Ankara'da kar sürprizi! Yağışı gören telefonlarına sarıldı

Kategoriler
Başkent Ankara'da mevsimin ilk karı düştü. Başta Kirazlı, Üreğil ve çevredeki yaylalar beyaz örtüsüne büründü. Kar yağışını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak kayıt altına aldı.Kar yağışının ardından bölge kartpostallık görüntüler oluştu.
Yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam edebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.