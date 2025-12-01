Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOD TV çöktü mü, neden donuyor? Fenerbahçe Galatasaray maçı TOD TV'de canlı yayınlanıyor

TOD TV Fenerbahçe Galatasaray maçı donma ve açılmama sorunu yaşayan kullanıcılar neden donuyor ve TOD açılmıyor, çözümünü araştırıyor. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında bu akşam oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi, yüksek izleyici ilgisi nedeniyle milyonlarca futbolseveri ekran başına topladı. Derbinin Bein Sports ve TOD TV üzerinden canlı yayınlanmasıyla birlikte pek çok kullanıcı TOD üzerinden canlı Fenerbahçe Galatasaray maçını seyrediyor. İşte TOD canlı maç izleme bilgileri…

TOD TV çöktü mü, neden donuyor? Fenerbahçe Galatasaray maçı TOD TV'de canlı yayınlanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 19:17

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin oynandığı akşam saatlerinde bazı TOD TV kullanıcıları yayınla ilgili çeşitli ve donma problemleri yaşadıklarını belirtti. Kullanıcıların bir kısmı yayına bağlanabilirken bir kısmı ise uygulamanın açılmadığını ifade etti.

TOD TV çöktü mü, neden donuyor? Fenerbahçe Galatasaray maçı TOD TV'de canlı yayınlanıyor

TOD NEDEN AÇILMIYOR?

yayınına erişmek isteyen bazı TOD kullanıcıları, uygulamanın açılmadığını veya giriş ekranında takıldığını bildirdi. Bu gibi sorunlarda ilk kontroller için internet bağlantısının kontrol edilmesi gerekiyor. Minimum 10-15 Mbps indirme ve 5 Mbps yükleme hızına sahip bir bağlantının olması, yayınlara sorunsuz erişim sağlayacaktır. Bağlantı hızının düşük olması, özellikle canlı yayınlarda uygulamanın yüklenememesine neden olabiliyor. Wi-Fi yerine mümkünse kablolu bağlantı kullanılması, daha stabil bir erişim sağlanmasına yardımcı olacaktır.

TOD TV çöktü mü, neden donuyor? Fenerbahçe Galatasaray maçı TOD TV'de canlı yayınlanıyor

Bağlantı hızında bir problem yoksa uygulamanın kendisiyle ilgili teknik aksaklıklar yaşanabiliyor. Kullanıcılara, uygulamayı tamamen kapatıp yeniden açmaları veya akıllı TV’lerde zorla durdurma işlemi uygulamaları öneriliyor. Mobil cihazlarda arka planda çalışan uygulamaların kapatılması, hafıza kullanımını azaltarak uygulamanın daha düzgün çalışmasını sağlayabilecektir. Bunun yanı sıra TOD’un güncel sürümünün yüklü olup olmadığı kontrol edilmeli. Eski sürümlerde yoğun zamanlarda giriş sorunları ortaya çıkabiliyor.

TOD TV çöktü mü, neden donuyor? Fenerbahçe Galatasaray maçı TOD TV'de canlı yayınlanıyor

TOD TV ÇÖKTÜ MÜ?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi sırasında bazı kullanıcıların uygulamaya erişememesi, platformun yüksek trafik nedeniyle zorlanmasından kaynaklanabilir. Derbi gibi çok izlenen karşılaşmalarda kullanıcı sayısının ani yükselişi, uygulama sunucularının yanıt verme hızını düşürebiliyor.

TOD TV çöktü mü, neden donuyor? Fenerbahçe Galatasaray maçı TOD TV'de canlı yayınlanıyor

Yoğunluk nedeniyle uygulamanın yüklenmemesi, giriş ekranında takılması veya yayın penceresinin açılmaması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Kullanıcı geri bildirimlerinin büyük kısmı da erişim problemlerinin özellikle maç başlangıcında yaşandığı yönünde.

TOD TV çöktü mü, neden donuyor? Fenerbahçe Galatasaray maçı TOD TV'de canlı yayınlanıyor

TOD NEDEN DONUYOR?

Maç sırasında donmalar yaşayan kullanıcıların önemli bir kısmında sorun yerel bağlantı yoğunluğundan kaynaklanıyor. İnternet hızının düşmesi, modem ile cihaz arasındaki mesafenin fazla olması veya 2.4 GHz Wi-Fi bandının yoğun olması yayında takılmalara neden olabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların modemlerine yakın konumda bulunmaları ve mümkünse 5 GHz bandını tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Canlı yayınlar yüksek bant genişliği gerektirdiğinden kablosuz bağlantıdaki her küçük aksamalar donma problemlerine yol açabiliyor.

TOD TV çöktü mü, neden donuyor? Fenerbahçe Galatasaray maçı TOD TV'de canlı yayınlanıyor

Donma sorunları yalnızca bağlantıdan değil, TOD uygulamasının yoğunluktan etkilenmesinden de kaynaklanabiliyor. Derbi gibi yüksek trafikli yayınlarda uygulamanın gecikmeli çalıştığı, bazı cihazlarda görüntü stabilitesi bozulabiliyor. Eski sürümlerin yüklü olduğu cihazlarda bu tür problemler daha sık yaşanıyor. Bu nedenle uygulamanın güncel sürümde çalışıyor olması, yoğun yayın saatlerinde daha iyi performans alınmasını sağlayacaktır.

TOD TV çöktü mü, neden donuyor? Fenerbahçe Galatasaray maçı TOD TV'de canlı yayınlanıyor

TOD DONMA SORUNU ÇÖZÜMÜ

TOD yayınında donma yaşayan kullanıcıların öncelikle bağlantılarını sıfırlamaları öneriliyor. Modemin kapatılıp bir dakika bekledikten sonra yeniden açılması, yerel bağlantıda oluşan tıkanıklıkları temizleyerek yayın akışının iyileşmesine yardımcı olabiliyor. Kablolu bağlantının tercih edilmesi de özellikle yüksek tempolu maç yayınlarında daha kararlı görüntü sağlayabilecektir.

