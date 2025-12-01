Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Okan Buruk'a mesaj: "Galatasaray'ı umursamıyoruz"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hemen öncesinde Domenico Tedesco'dan maç kritikleri geldi. İtalyan antrenör, Fenerbahçe adına nasıl bir derbi olabileceğini analiz etti.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN DERBİ SÖZLERİ

"Geçmiş yıllarda ben burada yoktum. Son günlerde bazı eski derbileri izledik, daha iyi anlayabilmek adına. Umarım mutlu olan Fenerbahçe ailesi olur. En önemli şey bu bizim için. Biz rakibimizi umursamıyoruz. Kendimize odaklanıyoruz. Galatasaray, Stuttgart, Nice, Başakşehir; hiç fark etmez. Kendimize odaklanıyoruz. Birlik olmuş tek takım olarak hareket etmemiz önemli. Güçlü ve iyi bir yedek kulübemiz var. Maçın sonucu bence ilk 60 dakikada belirlenmeyecek, yedek kulübesi de önemli olacak. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Taktiğin önemi yüzde 15-20 olacak, daha önemlisi enerji olacak."

MERT HAKAN YANDAŞ DERBİYE OLUMLU YAKLAŞTI

"Taraftarımızın hazırlığının ve beklentilerin farkındayız. Takımda çok güzel bir hava var. İnşallah sonucun iyi bittiği bir akşam olur. Hocamız iletişim konusunda çok tecrübeli biri. Dünyanın en büyük derbilerinden malum, bu yüzden motivasyona gerek de kalmıyor. İnşallah kazanan biz olacağız."