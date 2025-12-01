Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İzmir'de yaşlı kadınların korkulu rüyası oldu! Evlerine 'yoğurtçuyum' diyerek giren tırnakçı yakalandı!

İzmir'in Konak ilçesinde, kendisini manda yoğurdu satıcısı olarak tanıtarak yaşlı kadınların evlerine sızan ve çantalarındaki paraları çalan şüpheli, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Mağdurların güvenini kazanarak hırsızlık yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 20:58

Geçtiğimiz gün ilçesi Göztepe semtindeki bir binada meydana gelen olayda "Manda yoğurdu satıyoruz" bahanesiyle kapı kapı dolaşan şahıs, özellikle yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldı. Güven kazandığı evlere giren , bakıcıyı kap getirmesi bahanesiyle mutfağa gönderip yaşlı kadının yalnız kalmasını sağladı.

İzmir'de yaşlı kadınların korkulu rüyası oldu! Evlerine 'yoğurtçuyum' diyerek giren tırnakçı yakalandı!

TIRNKAÇILIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin yaşlı kadının çantasından paraları hızlı bir şekilde çaldığı ve cebinden çıkarttığı küçük meblağlı paraları kadının parasıymış gibi gösterdiği anlar yer aldı. Şüpheli, daha sonra kadının cebindeki büyük meblağdaki paraları alarak olay yerinden ayrıldı.

İzmir'de yaşlı kadınların korkulu rüyası oldu! Evlerine 'yoğurtçuyum' diyerek giren tırnakçı yakalandı!

FARKLI BİNALARDA DA AYNI YÖNTEMLERİ YAPMIŞ

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, şüpheli aynı yöntemle farklı binalarda yapmayı sürdürdü. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri şüpheli S.A.‘yı yakalayarak gözaltına aldı. S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir'de yaşlı kadınların korkulu rüyası oldu! Evlerine 'yoğurtçuyum' diyerek giren tırnakçı yakalandı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şişli’de fırına dadanan tırnakçı çetesi 'bu kadarına da pes' dedirtti
Evden adımını atmayan genç, 3 yıldır ne duş alıyor ne tırnaklarını kesiyor! İnanılmaz olayın nedeni yürek yaktı
ETİKETLER
#konak
#dolandırıcılık
#şüpheli
#Yaşlı Kadınlar
#Kamera Görüntüsü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.