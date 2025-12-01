Menü Kapat
Türkiye bu jandarmanın yaptığını konuşuyor: Cezayı kestiği kişinin şehit babası olduğunu öğrenince...

Bartın'da görevli bir trafik jandarmasının, hatalı park nedeniyle yazdığı cezanın ardından sergilediği vicdanlı davranış, mesleki sorumluluğun ötesine geçti. Jandarma personeli, 993 TL'lik cezayı kestiği aracın sürücüsünün bir şehit babası olduğunu öğrenince şaşırtıcı bir karar alarak, "Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz" sözleriyle cezayı kendi cebinden ödedi. Bu duyarlı hareket, şehit ailesinin yüreğine dokunarak devletin vefanın en güzel örneği oldu.

Türkiye bu jandarmanın yaptığını konuşuyor: Cezayı kestiği kişinin şehit babası olduğunu öğrenince...
Bartın'ın Kozcağız beldesinde rutin denetimler yapan trafik ekipleri, hatalı şekilde park edilen 74 AV 334 plakalı araca 993 TL ceza yazdı. Ceza makbuzuna imza atan trafik jandarması Y.Ş., ceza kestiği aracın sürücüsünün 1994 yılında Bingöl’de vatani görevini yaparken teröristlerle çıkan çatışma sonucu olan Jandarma Komanda Er Ahmet Dönmez’in babası Ali Dönmez olduğunu öğrendi.

ŞEHİT BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE YAPTIĞI HAREKET ALKIŞ ALDI

Bunun üzerine jandarma personeli, mesai sonrası şehit babasının kapısını çalarak kendisini tanıttı. Yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak yüreğinin buna razı olmadığını söyleyen Y.Ş, "Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz" diyerek trafik cezasını kendi cebinden ödeyeceğini söyledi. Y.Ş., teklifi kabul etmek istemeyen şehit babasını ikna etti.

Türkiye bu jandarmanın yaptığını konuşuyor: Cezayı kestiği kişinin şehit babası olduğunu öğrenince...

GÜÇLÜKLE İNKA ETTİ

Şehit babası Ahmet Dönmez, acil bir işi olduğu sırada kısa süreli park nedeniyle ceza yediğini belirterek, duyarlı yaklaşımı nedeniyle Y.Ş'ye teşekkür etti. Dönmez, "Bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor" diyerek duygularını dile getirdi. Yapılan sohbetin ardından Y.Ş, güçlükle ikna ettiği şehit babasından makbuzu alarak, ödemesini gerçekleştirdi.

