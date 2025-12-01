Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülüyor: Bütçe yetkisi ve ekonomi tartışmaları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmelerinde sıra Cumhurbaşkanlığı bütçesine geldi. Milletvekilleri komisyonda zaman zaman Cumhurbaşkanlığı Sistemi için eleştirilerini dile getirdi, tartışmalı anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülüyor: Bütçe yetkisi ve ekonomi tartışmaları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 20:58

TBMM Plan ve Komisyonu'nda milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2026 yılı bütçeleri üzerinde görüşlerini dile getirdi.

"ÇOK BAŞLILIK ORTADAN KALKTI"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, 'ne geçilmesiyle karar alma süreçlerindeki çok başlılığın ortadan kaldırıldığını, devlet teşkilatının asli hizmetlerle uyumlu bir yapıda yeniden düzenlendiğini belirtti. Aksu, "Bu sistemde yönetim istikrarı ve siyasi istikrar tesis edilmiştir. Temsil adaleti artmış, demokrasi güçlenmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığında bazı ofislerin kaldırılmasının, politika kurullarının yeniden düzenlenmesinin, İdari İşler Başkanlığının Genel Sekreterliğe dönüştürülmesinin daha fonksiyonel olma ihtiyacından kaynaklandığını dile getiren Aksu, benzer değerlendirmenin tüm kurumlar için bütüncül şekilde yapılmasının, temel teşkilat ve usul kanunu çıkarılmasının belirsizlikleri giderebileceğini, hizmette kalite ve verimlilikle beraber uygulama birliği sağlayacağını söyledi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () bünyesinde 1250'nin üzerinde firma olduğunu söyleyerek, "TMSF Başkanı ve Başkan Yardımcısı benim bankacılıkta beraber çalıştığım arkadaşlarım, bilgi birikimlerine ve tecrübelerine de son derece güvenirim. Bütün TMSF'de çalışan 316 kişi. Kamu kurum ve kuruluşlarından takviye aldığımız zaman bile yeterli olmuyor. Bu yapının düzeltilmesi, daha güçlendirilmesi lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin dış borç stokunun 547,7 milyar dolar olduğunu ifade eden Akay, "Hazine garantili borçlar da var. 2025 yılına devreden 787 milyar lira. Bu garantiler kime veriliyor? Bir önceki yıla göre yüzde 19,95'lik bir artış var. Bu garantiler kapsamında hangi projeler için, hangi krediler, hangi faiz oranından kullanılıyor?" diye konuştu.

"ÖNEMLİ SINAVLAR VERİLDİ"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli sınavlar verdiğini, salgından savaşlara, depremden sellere kadar 8 yılda sistemin birçok imtihanı başarılı şekilde geçtiğini söyledi.

Yeni sisteme karşı direncin, zamanla kırıldığını ve yerini güvene bıraktığını dile getiren Kırkpınar, "Eski sistem tartışmaları, eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı hatıralardır. Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu, eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, geçen yıl Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'nun Hakim ve Savcılar Kurulu'na ilişkin bir rapor hazırladığını aktararak, "iktidarın, yargı bağımsızlığının sağlanması konusunda gerekli adımları atması gerektiğini" savundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'nin 29 Kasım'da Şırnak'ın Cizre ilçesindeki ziyaretleri sırasında yanında, askeri üniforma ve uzun namlulu tüfek taşıyan korumalar bulunduğunu söyledi. Bu duruma tepki gösteren Usta, "Bu kabul edilebilir bir şey değil." ifadesini kullandı.

"MECLİS'İN BÜTÇE HAKKININ ELİNDEN ALINDIĞI" İDDİASINA TEPKİ

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin millet için doğru bir sistem olduğunu dile getirdi.

Bazı milletvekillerinin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle Meclis'in bütçe hakkının elden alındığına" yönelik iddialarda bulunduğunu aktaran Yegin, bunun gerçek olmadığını vurguladı. Yegin, "Arkadaşlar yeni sistemde kuvvetler ayrılığının yokluğundan bahsediyor. Bu sistemde 8. bütçeyi yapıyoruz, arkadaşlar hala Meclis'in bütçe hakkının elinden alındığını söylüyor. Arkadaşlar biz neden toplanıyoruz, neyi konuşuyoruz, akşamları neyi oyluyoruz? Cumhurbaşkanlığı bütçeyi hazırlıyor, Meclis iradesine sunuyor, biz de Meclis iradesinin paydaşları olarak görüşüp kararımızı gün sonunda neticeye yansıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin, yurttaşların temel ihtiyaçlarına ve yaşadıkları sorunlara çözüm olmayacağını ileri sürdü.

Muhalefetin eleştirilerinin dikkate alınmadığını iddia eden Kaya, çiftçilerin üretime devam edebilmesi ve vatandaşların daha ucuz gıdaya erişebilmesi için üreticilerin 500 bin liraya kadar borçlarının silinmesine, asgari ücretin ve emekli aylıklarının artırılmasına, kadın istihdamının yükseltilmesine ve üniversite öğrencilerin barınma sorunlarının çözümüne yönelik önergelerin kabul edilmediğini söyledi.

Komisyon'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlıyor.

