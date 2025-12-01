Skandal anlar kamerada! Alkollü sürücü akaryakıt çalışanına dehşeti yaşattı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda yaşanan akıl almaz olay güvenlik kameralarına yansıdı. 26 Kasım'da aracıyla istasyona gelen alkollü müşteri G.G.Ö., yakıt dolumu sonrasında pompa görevlisi M.E.S. ile anlık bir tartışmaya girdi. Öfkesine hakim olamayan şahıs, ödeme işlemi biter bitmez personele dönerek "Oldu mu? Ödedim mi?" sözlerinin ardından M.E.S.'yi darp etmeye başladı. Diğer istasyon çalışanlarının araya girme çabalarına rağmen saldırgan, akaryakıt görevlisini istasyon dışına ve yola doğru kovalayarak kaçmasına neden oldu. Olayın ardından başlatılan incelemeler neticesinde kimliği tespit edilen şüpheli G.G.Ö., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şiddet uygulayan şahsın, 2 Aralık tarihinde adli işlemler için Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği bilgisi edinildi.