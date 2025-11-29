Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'dan kaçak akaryakıt operasyonu: 3 tekneye el koydu

İran, Basra Körfezi açıklarında akaryakıt kaçakçılığına karşı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 102 bin 700 litre kaçak akaryakıt taşıyan 3 tekneye el koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İran'dan kaçak akaryakıt operasyonu: 3 tekneye el koydu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 14:33

’ın güneyinde, açıklarında akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 102 bin 700 litre kaçak yakıt ele geçirildi. Kish Başsavcısı Ali Salemizade operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, kaçak akaryakıt taşıyan 2 teknenin tespit edilerek durdurulduğunu belirtti.

Salemizade, "Kaçakçılar teknelerin yapısını değiştirip güverteye ek yakıt depoları yerleştirerek akaryakıtı yurt dışına çıkarmayı planlıyordu. Ancak yapılan inceleme sonucu bu teknelerde toplam 80 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek teknelere el konuldu" dedi.

İran'dan kaçak akaryakıt operasyonu: 3 tekneye el koydu

DEĞERİ 10 BİN DOLARDAN FAZLA

Bender Abbas Deniz Sınır Birimi Başkan Yardımcısı Radmehr Cuzeri ise Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas’ta kaçakçıların uzun plastik yakıt tulumları kullanarak akaryakıt taşıdığı yönünde bilgi alınması üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Cuzeri, operasyon sırasında 22 bin 700 litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el konulduğunu belirterek ele geçirilen yakıtın değerinin yaklaşık 10 bin dolar (11 milyar 350 milyon İran riyali) olduğunu ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış planının arka perdesi: ABD'nin Rus işgalini tanımaya hazırlandığı iddia edildi!
Savaş sinyalini verdi! Hizbullah İsrail'den intikamını alacağını açıkladı
ETİKETLER
#iran
#gemiler
#Basra Körfezi
#Kaçak Akaryakıt
#Yakıt Kaçakçılığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.