Barış planının arka perdesi: ABD'nin Rus işgalini tanımaya hazırlandığı iddia edildi!

Rusya-Ukrayna savaşı için ABD tarafından hazırlanan barış taslağı hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Kimliğinin açıklanması istemeyen yetkililer, Telegraph'a açıklamalarda bulundu. ABD'nin Rusya'nın Kırım ve diğer işgal ettiği Ukrayna toprakları üzerindeki hakimiyetini tanımaya hazırlandığı iddia edildi.

Bu teklifin ABD Başkanı Donald Trump tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletmesi için damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u görevlendirdiği söylendi.

''ABD'NİN DİPLOMATİK GELENEĞİNİ BOZACAK''

Haberde, işgal altındaki toprakların tanınmasının "ABD'nin diplomatik geleneğini bozacağı" belirtiliyor. Kaynaklardan biri "Amerikalıların, Avrupa'nın tutumunu umursamadıkları giderek daha açık hale geliyor" ifadelerine yer verildi.

İSTİFA EDEN YERMAK: TOPRAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak, 'barış planı' müzakerelerindeki önemli isimlerden biriydi. Ancak ülkedeki yolsuzluk soruşturması kapsamında evine baskın düzenlendikten sonra dün istifa etti. İstifasından önce yaptığı açıklamada Yermak şu ifadeleri kullanmıştı:

''Bugün aklı başında hiç kimse topraklarını bırakmak için anlaşma imzalamaz. Zelenskiy devlet başkanı olduğu sürece, kimse bizim topraklarımızdan vazgeçeceğimizi düşünmemeli.''

Öte yandan Rus lideri Putin de ABD'li yetkililerle Moskova'da yapılacak görüşme öncesinde toprak taleplerini yinelemişti. Görüşmenin ana konusunun Kırım, Luhansk ve Donetsk olması gerektiğini söylemişti.