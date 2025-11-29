Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Barış planının arka perdesi: ABD'nin Rus işgalini tanımaya hazırlandığı iddia edildi!

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin barış planının arkasında, Rusya'nın Kırım ve diğer işgal altındaki Ukrayna topraklarını tanıma olduğu öne sürüldü. Hatta Trump'ın bu bilginin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletilmesi için görevlendirdiği kişiler olduğu öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barış planının arka perdesi: ABD'nin Rus işgalini tanımaya hazırlandığı iddia edildi!
KAYNAK:
The Telegraph
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 14:06

için ABD tarafından hazırlanan barış taslağı hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Kimliğinin açıklanması istemeyen yetkililer, Telegraph'a açıklamalarda bulundu. ABD'nin Rusya'nın ve diğer işgal ettiği Ukrayna toprakları üzerindeki hakimiyetini tanımaya hazırlandığı iddia edildi.

Bu teklifin ABD Başkanı Donald Trump tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletmesi için damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u görevlendirdiği söylendi.

Barış planının arka perdesi: ABD'nin Rus işgalini tanımaya hazırlandığı iddia edildi!

''ABD'NİN DİPLOMATİK GELENEĞİNİ BOZACAK''

Haberde, işgal altındaki toprakların tanınmasının "ABD'nin diplomatik geleneğini bozacağı" belirtiliyor. Kaynaklardan biri "Amerikalıların, Avrupa'nın tutumunu umursamadıkları giderek daha açık hale geliyor" ifadelerine yer verildi.

İSTİFA EDEN YERMAK: TOPRAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin özel kalem müdürü Andriy Yermak, 'barış planı' müzakerelerindeki önemli isimlerden biriydi. Ancak ülkedeki yolsuzluk soruşturması kapsamında evine baskın düzenlendikten sonra dün istifa etti. İstifasından önce yaptığı açıklamada Yermak şu ifadeleri kullanmıştı:

''Bugün aklı başında hiç kimse topraklarını bırakmak için anlaşma imzalamaz. Zelenskiy devlet başkanı olduğu sürece, kimse bizim topraklarımızdan vazgeçeceğimizi düşünmemeli.''

Barış planının arka perdesi: ABD'nin Rus işgalini tanımaya hazırlandığı iddia edildi!

Öte yandan Rus lideri Putin de ABD'li yetkililerle Moskova'da yapılacak görüşme öncesinde toprak taleplerini yinelemişti. Görüşmenin ana konusunun Kırım, Luhansk ve Donetsk olması gerektiğini söylemişti.

Barış planının arka perdesi: ABD'nin Rus işgalini tanımaya hazırlandığı iddia edildi!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya ikna olur, Ukrayna'da barış sağlanırsa Türk askerleri görev için hazır!
Rus lider Putin, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için adresi belirledi, mesajını verdi
ETİKETLER
#rusya-ukrayna savaşı
#Kırım
#Barış Masaları
#Abd Diplomasi
#Yermak Resigned
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.