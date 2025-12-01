Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Derbiyi kim kazandı?

Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Kadıköy'de gerçekleşen derbi karşılaşması son dakikada sarı-lacivertlilerin attığı golle 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde 2 ekip sporcuları ve teknik kadroları arasında gerginlik yaşandı.

Sarı-kırmızılı taraftan Victor Osimhen ile sarı-lacivertli file bekçisi İrfan Can Eğribayat arasında başlayan tansiyona daha sonra diğer oyuncular ve teknik ekipler de dâhil oldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından olaylar sakinleştirildi.

Derbide perdeyi açan golü Galatasaray adına 27. dakikada Leroy Sane atarken, skoru Fenerbahçe'den 90+5. dakikada John Duran belirledi.

Fenerbahçe'nin 44. dakikada Edson Alvarez ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu neticenin ardından Galatasaray puanını 33 yaparken, Fenerbahçe puanını 32'ye çıkardı ve liderlik değişmedi.

Sarı-kırmızılılar bir sonraki karşılaşmasında Samsunspor'u misafir edecek.

Sarı-lacivertliler ise Başakşehir ile mücadele edecek.