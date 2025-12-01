Menü Kapat
14°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Derbiyi kim kazandı?

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe son dakikada John Duran'ın kaydettiği golle Galatasaray ile 1-1 eşit kaldı.

Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Derbiyi kim kazandı?
Haber Merkezi
01.12.2025
01.12.2025
Trendyol 14. hafta maçında sahasında 'ı ağırladı.

Kadıköy'de gerçekleşen karşılaşması son dakikada sarı-lacivertlilerin attığı golle 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi öncesinde 2 ekip sporcuları ve teknik kadroları arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Derbiyi kim kazandı?

Sarı-kırmızılı taraftan Victor ile sarı-lacivertli file bekçisi İrfan Can Eğribayat arasında başlayan tansiyona daha sonra diğer oyuncular ve teknik ekipler de dâhil oldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından olaylar sakinleştirildi.

Derbide perdeyi açan golü Galatasaray adına 27. dakikada Leroy Sane atarken, skoru Fenerbahçe'den 90+5. dakikada John Duran belirledi.

Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Derbiyi kim kazandı?

Fenerbahçe'nin 44. dakikada Edson Alvarez ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu neticenin ardından Galatasaray puanını 33 yaparken, Fenerbahçe puanını 32'ye çıkardı ve liderlik değişmedi.

Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu kaç kaç? Derbiyi kim kazandı?

Sarı-kırmızılılar bir sonraki karşılaşmasında Samsunspor'u misafir edecek.

Sarı-lacivertliler ise Başakşehir ile mücadele edecek.

TGRT Haber
