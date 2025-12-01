Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Leroy Sane vurgusu!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi sonrasında planlamalarından bahsetti.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN LEROY SANE KRİTİĞİ

"Bugün çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir şekilde başlamak istedik, Beşiktaş maçında bunu tecrübe etmiştik. İlk 10-15 dakika basit oynayarak Galatasaray'ın kendi sahasında bizim uzun toplarımızı savunmasını görmek istedik. Bunu iyi yaptık ama geriye düşmemizin sebebi Leroy Sane'nin bireysel olarak yaptığı bir şeydi. Oyunu ikinci yarıda tamamen kontrol ettik. Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Öylesine bir takıma karşı değil. Onların da bu süreçte oyunu kontrol ettiğini düşünmüyorum. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bazen oyunu kontrol edersiniz, bazen edemezsiniz. Bu tarz maçlarda oyununun içerisine koyduğunuz tempo, iştah ve mentalite belirleyici oluyor. Barış ve Osimhen'e çok fazla uzun top oynadılar ve bizim bunların çoğunu iyi savunduğumuzu düşünüyorum."