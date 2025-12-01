Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Leroy Sane vurgusu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik direktör, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini analiz ederken Leroy Sane detayını paylaştı.

BeIN Sport
01.12.2025
01.12.2025
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi sonrasında planlamalarından bahsetti.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN LEROY SANE KRİTİĞİ

"Bugün çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda maça basit bir şekilde başlamak istedik, Beşiktaş maçında bunu tecrübe etmiştik. İlk 10-15 dakika basit oynayarak Galatasaray'ın kendi sahasında bizim uzun toplarımızı savunmasını görmek istedik. Bunu iyi yaptık ama geriye düşmemizin sebebi Leroy Sane'nin bireysel olarak yaptığı bir şeydi. Oyunu ikinci yarıda tamamen kontrol ettik. Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Öylesine bir takıma karşı değil. Onların da bu süreçte oyunu kontrol ettiğini düşünmüyorum. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bazen oyunu kontrol edersiniz, bazen edemezsiniz. Bu tarz maçlarda oyununun içerisine koyduğunuz tempo, iştah ve mentalite belirleyici oluyor. Barış ve Osimhen'e çok fazla uzun top oynadılar ve bizim bunların çoğunu iyi savunduğumuzu düşünüyorum."

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Leroy Sane vurgusu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE HEDEF NEDİR?
Sarı lacivertliler, lige verilecek araya kadar tüm maçlarını kazanmak istiyor.
