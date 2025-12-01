Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
14°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten hakeme tebrik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından İsmail Yüksek, Jhon Duran ve Fred; zorlu derbi sonrasında değerlendirmeler yaptı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten hakeme tebrik!
Fenerbahçeli futbolculardan röportajları geldi. 'nin orta sahadaki etkili isimlerinden , röportajında hakem konusuna da dikkat çekti.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten hakeme tebrik!

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK'TEN HAKEME TEBRİK

"Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti de hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacaktır. Taraftarımız çok güzel bir koreografi hazırladı. Gönül isterdi ki onlara 3 puan hediye edelim. Bence ilk yarıda topu tutmakta zorlandık. Sürekli uzun vurma seçeneğine gittik. Topu daha çok tutsaydık daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı oyunu tamamen aldık ve son dakikada golü attık. Tebrik ederim takımı mücadeleden ötürü. 90. dakikaya kadar mükemmel mücadele vardı. İki takımı ve hakemi tebrik ederim."

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten hakeme tebrik!

FRED ŞAMPİYONLUĞU ÖNE ÇIKARDI

"Buraya geleli 3 yıl oldu. Fenerbahçe benim ailem gibi ve burada olmaktan çok mutluyum. 100. maçına çıktığım için çok mutluyum. Oyun çok durdu, verilen uzatmanın kısa olduğunu düşünüyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Birlikte, aynı istikamette hareket ediyoruz. Maalesef bugün 1 puan aldık ama hala yarıştayız ve şampiyonluk için her şeyi yapacağız."

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten hakeme tebrik!

JHON DURAN'DAN 'TAKIM' VURGUSU

"Kahraman değilim. Ben sadece takımıma yardım etmek için çalıştım. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordu. İlk derbiyi kazandık, bugün berabere kaldık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum."

FENERBAHÇE DERBİ SONRASINDA LİGDE KAÇINCI SIRADA?
Sarı lacivertliler, 32 puan ile 2. basamakta yer alıyor.
