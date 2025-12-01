Samsunspor Alanyaspor maç koru kaç kaç? Uzatmalarda gelen puan

Trendyol Süper Lig’in 14’üncü haftasında Samsunspor, sahasında Alanyaspor’u ağırladı.

Maça iyi başlayan ve 15’inci dakikada Anthony Musaba ile öne geçen Samsunspor, uzatma dakikalarında yediği golle sarsıldı.

Alanya’ya 1 puanı getiren golü 90+1’de Ümit Akdağ’ın pasında Güven Yalçın kaydetti.

Mücadelenin 50’nci dakikasında Alanya’nın penaltısı VAR’dan geri dönerken, Akdeniz ekibinin teknik direktörü Joao Pereira, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Öte yandan Samsun’da Josafat Mendes, 90+5’te rakibini sakatlamaya yönelik yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Samsunspor, puanını 25'e yükselterek 5’inci sıraya geriledi ve 4’üncülüğü Göztepe’ye bıraktı. Alanyaspor ise puanını 16'ya yükseltti ve 10’uncu sırada kaldı.

Ligde gelecek hafta Samsun, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Alanya ise derbide Antalya’yı misafir edecek.